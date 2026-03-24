RÉCORD DE APOYO A 149 EVENTOS

LA SECRETARÍA DE CULTURA DUPLICA EL RECURSO A FESTIVALES A TRAVÉS DE PROFEST

En el marco del Circuito Nacional de Festivales por la Paz, anunciado por la Presidenta de México y la secretaria de Cultura, se incrementa al doble el apoyo para festivales para ampliar su impacto nacional y territorial

La Secretaría de Cultura del Gobierno de México, a través de la Dirección General de Circuitos y Festivales, da a conocer los resultados de la Convocatoria de Apoyo a Festivales Culturales y Artísticos (PROFEST) 2026, que alcanza un récord histórico en el apoyo a encuentros culturales, con un crecimiento de 116 por ciento respecto a 2025.

Al respecto, la secretaria de Cultura del Gobierno de México, Claudia Curiel de Icaza, destacó que la presente edición incrementa su recurso al doble, con lo que se establece un récord de apoyo a 149 festivales de las 32 entidades del país (ochenta más, respecto al año pasado), como parte del fortalecimiento del ecosistema cultural en los distintos territorios.

Lo anterior, forma parte de la estrategia nacional que la Secretaría de Cultura del Gobierno de México impulsa, a través del Circuito Nacional de Festivales por la Paz, orientada a fomentar talento local, ampliar la presencia cultural en el territorio y generar espacios de encuentro entre comunidades y públicos en todo el país.

En la presente edición, PROFEST también se articula con la estrategia de Territorios de Paz, mediante la cual se desarrollan acciones en el espacio público que fortalecen la vida comunitaria. Los festivales amplían el acceso a bienes culturales y generan lugares de encuentro, participación y convivencia que contribuyen a reconstruir el tejido social, particularmente entre niñas, niños y jóvenes.

Es así que 30 de los festivales seleccionados tienen presencia en municipios y comunidades de Michoacán, en el marco del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, con actividades en territorios como Uruapan, Zamora, Aquila, Cherán, Lázaro Cárdenas, Apatzingán, Zitácuaro y Paracho.

Por su parte, 82 proyectos seleccionados llegarán a 46 municipios prioritarios, considerados como Territorios de Paz. En lugares como Mazatlán, Oaxaca de Juárez, Colima, Manzanillo, Morelia, Uruapan, Zamora, Gustavo A. Madero, Iztapalapa, Ciudad Juárez y Tlalnepantla, los festivales tendrán actividades como parte de una estrategia para acercar expresiones culturales a comunidades y públicos en contextos prioritarios.

Publicada el 12 de enero de 2026, la convocatoria recibió más de 500 proyectos de todo el país a través de la Plataforma PROFEST. La selección estuvo a cargo

de Comisiones Dictaminadoras, que valoraron la solidez de las propuestas, su impacto en la vida cultural de las regiones, su viabilidad financiera, el fortalecimiento de circuitos culturales y su contribución a una oferta más incluyente y sustentable.

Con el objetivo de brindar un mayor acceso a la oferta cultural y artística, las actividades beneficiadas con recursos aportados por la Secretaría de Cultura del Gobierno de México mediante PROFEST serán de acceso libre y gratuito para toda la población.

Se rompe récord de apoyos, al respaldar en la presente edición a 149 festivales de las 32 entidades del país con un aumento de más de 116 por ciento de festivales y una bolsa de 100 millones de pesos

En el marco del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, se realizarán 30 eventos en diversos municipios de la entidad; además de 82 festivales como parte de la estrategia de Territorios de Paz, en 40 municipios de atención prioritaria en el país