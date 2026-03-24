Los Daniels lanzan su sencillo: “Me Decidí”

De la mano de su nuevo vocalista

Afirman que la nueva etapa de la banda ha tenido un gran recibimiento

Por: Asael Grande

La banda mexicana de rock Los Daniels atravesó una reestructuración profunda tras la salida de su vocalista fundador, Ismael Salcedo, anunciada en octubre de 2025. Los Daniels, banda formada en mayo de 2007, integrada actualmente por Alfonso Díaz (bajo), Rasheed Durán (batería), René Lugo (guitarra), y Charly (guitarra), ofrecieron una conferencia de prensa para anunciar a su nuevo vocalista para proseguir con su trayectoria musical: “estamos muy contentos por poder compartirles esta nueva etapa, nueva fase en la historia de la banda, muy contentos, sobre todo, por el haber reencontrado la manera de hacer música, de crear arte, y nos reencontramos con este nuevo personaje que ahora pasa a ser la voz de Los Daniels, muy contentos de lanzar el primer tema, ‘Me Decidí’, creo que el recibimiento de la gente ha sido, hasta el momento, positivo, se siente bien chido”, dijo, Rasheed Durán

Lanzaron su primer álbum “Se renta cuarto para señoritas” (Habitación en alquiler – Solo para señoritas) en julio de 2007, bajo el sello Iguana Records. Desde entonces, Los Daniels se han presentado en importantes festivales con un éxito impresionante como Vive Latino 2008 donde se reunieron cerca de 90,000 personas, reuniéndose en su día de aniversario: “qué gusto, contentos de estar aquí, nuevamente, compartiendo esta nueva experiencia con mis amigos de hace ya muchos años, salí de la banda hace trece años, en el disco ‘Amanecer’, y por azares del destino estamos de regreso y la vibra ha sido , hasta ahora, se siente con esa misma energía como cuando estás iniciando una nueva banda, yo lo describía hace muchos años, cuando salió ‘Se renta cuarto para señoritas’, se veía en mi cabeza, en mi alucín, cuando ensayábamos, nosotros podíamos oler la magia que salía de nosotros, sabíamos que iba a pasar algo con la banda, y esa misma sensación, o muy similar, se percibe ahora con esta nueva-vieja alineación de la banda, la verdad es que estamos muy contentos”, agregó, René Lugo

“Estamos comenzando una etapa que se siente muy padre, hemos estado creando mucha música, creando canciones, y la verdad se siente mucho como la vibra del inicio, estoy disfrutando mucho juntarme con Poncho, con Rash, con René, a crear y, obviamente, el nuevo miembro; vienen cosas muy padres, es un nuevo comienzo”, comentó, Alfonso Díaz

Finalmente, Kike Jiménez, nuevo vocalista de Los Daniels, quien había destacado por tener una carrera musical como solista, compartió: “se siente raro estar en una nueva banda; yo empecé con una banda hace muchos años, soy de Guadalajara, entonces tuve bandas con amigos colegas, haciendo covers, luego con música original, luego formé parte de un reality show (La Voz México), y de ahí salí a darle a mi música solista, finalmente, no había estado en una banda desde hace ya unos quince años, entonces, los Daniels es un ‘familiòn’, desde la música, sesiones, imagen, el equipo que estamos haciendo, estoy muy contento de estar aquí, gracias por recibirme amigos, que sea todo un éxito; no podíamos mantener tanto en secreto la nueva alineación, tenía muchas ansias de poder decirlo, obviamente, lo compartí con mi gente cercana, con mis mejores amigos, estoy muy contento, es un día de celebración; les podría decir que soy una persona muy disciplinada, he cantado toda mi vida, y tengo buenos hábitos, me gusta mucho hacer ejercicio, me gusta mucho cuidar mi voz, tomar en serio mi trabajo, tengo mi proyecto solista, ahora estoy con Los Daniels, esos dos son mis dos frentes fuertes para trabajar, el nuevo sencillo de Los Daniels (‘Me Decidí’, tiene un sonido muy fino, suena muy bonito, y ha conectado mucho con la gente estas últimas horas desde que salió, estoy muy contento”.