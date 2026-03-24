Dylan Coronel rompe esquemas con su nuevo álbum “Romántico No”

El joven intérprete del regional mexicano

Explora distintos estilos, colaboraciones y emociones en su más reciente producción

Por Arturo Arellano

Dylan Coronel, una de las nuevas voces más prometedoras del regional mexicano, está listo para presentar “Romántico No”, un álbum que, asegura, muestra su lado más versátil y maduro, con sonidos que van desde la cumbia hasta los corridos de superación.

“Este disco está muy bien trabajado y muy sufrido”, comenta Dylan. “Nos tocó grabarlo fuera de mi ciudad, lo hicimos en Mexicali el año pasado. Salió un producto muy diverso: cumbia, desamor, corridos de superación, incluso un cover de ‘Perdonarte para qué’ de Los Ángeles Azules. Buscamos versatilidad, que el público elija lo que más le gusta y descubrir qué quiere mi público”.

Coronel reconoce que este material lo desafió artísticamente: “Ha sido un reto, pero ya tenía este disco en la bolsa. Me gusta el desamor, pero ahora incluyo un tema con Adriel Favela, a quien admiro mucho. Le mandamos la canción, nos apoyó de inmediato y se montó al tema. Es una rola de superación, algo bélico, una muy buena elección”.

Versatilidad para

todos los gustos

El intérprete comparte que la recepción del público ha sido muy positiva: “La raza está muy emocionada. Estamos promocionando ‘Se va se va’, que suena tropical, una cumbia guapachosa. Allá por donde andamos no se ven tanto los corridos, pero queremos que la gente vea que puedo hacer de todo. El día que agarremos una sola línea, sabrán que nada nos da miedo”.

Próximamente, Dylan recorrerá varias ciudades: “Andaremos por Texas, que es mi tierra, luego Nuevo León, Tamaulipas, todo el norte. A quienes no me han visto, les prometo que la raza se prende con el ritmo y la energía. Es algo bien chingón; si van a un show mío, no los voy a defraudar”.

Nuevos proyectos

y colaboraciones

El álbum “Romántico No” estará disponible por completo el próximo 17 de abril, aunque ya se pueden escuchar sencillos como “Amor Crónico”, “Mejor Next”, “Indonesia” y “Se va se va”. “Son 14 o 15 canciones en total, esperamos que todo el público lo reciba bien. Agradezco a quienes ya me han dado la oportunidad y a quienes no me conocen, les pido una: búsquenme en redes”, invita el cantante.

Sobre lo que viene, Dylan adelantó: “También hay un tema con Ocho Uno, Pipe Bueno y yo; el audio ya está listo. Se viene mucha música, de todo un poco, eventos y colaboraciones. Perdonarte para qué está en pláticas con mi compa Adrián L. Santos, a quien le encantó el tema. Esperamos sacarla después de lanzar el disco. Todo el año estará lleno de música”.