Gobierno de Delfina Gómez construye Tramo 0 del Macrolibramiento Mexiquense

Parte de la estrategia “2026, Año de las Obras en Edomex”

Reducirá la saturación en avenidas municipales donde circulan vehículos particulares y de transporte público

Tlalnepantla, Estado de México.– El gobierno del Estado de México, encabezado por la Maestra Delfina Gómez Álvarez, construye el Tramo 0 del Macrolibramiento Mexiquense en Tlalnepantla y Naucalpan, una infraestructura estratégica que permitirá canalizar el tránsito de transporte de carga pesada y mejorar la movilidad en la zona norponiente de la entidad.

Actualmente, gran parte del traslado de mercancías comparte espacio con vehículos particulares y transporte público en vialidades locales, lo que genera congestionamientos y conflictos viales.

“La mayor parte de nuestros usuarios en la autopista serán de carga pesada, por lo cual beneficiará a los vehículos que transitan de manera local en los diferentes municipios”, explicó Jessica Sánchez, Subdirectora de Proyectos del Sistema de Autopistas, Aeropuertos, Servicios Conexos y Auxiliares del Estado de México (SAASCAEM).

Al canalizar las unidades de carga hacia una vía especializada, se prevé reducir la presión sobre calles y avenidas municipales, para mejorar la circulación para automovilistas y transporte público.

Transportistas del sector reconocen la importancia de contar con infraestructura dedicada. “Es lo mejor para el transporte de carga, para llegar a tiempo a nuestros destinos, porque al usar las vías comunes, el tráfico, el transporte de pasaje, nos conflictuamos mucho”, señaló David Quintero, quien se dedica al traslado de mercancías.

El Tramo 0 de esta vialidad contempla una extensión de 10.7 kilómetros, para facilitar la movilidad de más de 25 mil vehículos diariamente. Iniciará en la colonia Puente de Vigas, en la salida de la autopista Naucalpan-Ecatepec, y contará con un viaducto elevado de aproximadamente tres kilómetros, así como gasas de incorporación y salida.

El Tramo 0 del Macrolibramiento Mexiquense contribuirá al fortalecimiento de la vocación industrial y logística de la región y forma parte de la estrategia “2026, Año de las Obras en EdoMéx”, impulsada por el Gobierno de la Maestra Delfina Gómez Álvarez para modernizar la infraestructura carretera, ordenar el tránsito y mejorar la calidad de vida de las familias mexiquenses.