Enviará CSP al Senado iniciativa para prevenir, investigar, sancionar y reparar el daño por feminicidio

Lucha contra la impunidad

El objetivo es erradicar este delito y que ninguna mujer sea asesinada por el solo hecho de ser mujer, detalló

En el marco de las acciones por el Día Internacional de las Mujeres, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que enviará al Senado de la República, la iniciativa de Ley General para prevenir, investigar, sancionar y reparar el delito de feminicidio con el objetivo de erradicar este delito y acabar con la impunidad.

“El objetivo es erradicar el feminicidio en México, que ninguna mujer muera en manos de nadie por el solo hecho de ser mujer y que nunca más un feminicidio sea catalogado como suicidio, culpando a la propia mujer de una muerte violenta. Entonces, es muy importante esta Ley. Y tienen todos los estados que modificar sus leyes para asumir esta Ley, porque es Ley General”, puntualizó en la conferencia matutina: “Las mañaneras del pueblo”.

La Jefa del Ejecutivo Federal señaló que, entre los cambios sustantivos de esta iniciativa de ley, destacan que el Ministerio Público está obligado a investigar, de inicio, cualquier muerte violenta de una mujer como feminicidio. Asimismo, se implementará el turno continuado para garantizar la investigación ininterrumpida, además de mecanismos de prevención.

“La propuesta es que en un artículo de la Constitución se permita que haya una Ley General para prevenir, investigar, sancionar y reparar el daño por feminicidio y que todas las Fiscalías del país tengan una ley que permita acabar con la impunidad contra el feminicidio y también que se desarrolle una serie de políticas para prevenirlo, esta es la ley que se presenta ahora”, destacó.

La fiscal General de la República, Ernestina Godoy Ramos, detalló que para atender la violencia feminicida se requiere una reforma al inciso A de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución; esto facultará al Congreso de la Unión para expedir la Ley y que este delito se clasifica como tipo penal homologado. Se reconocerán nueve razones de género, tales como signos de violencia sexual, antecedentes de violencias, delito motivado por estereotipos o prejuicios y la existencia de relaciones de poder. Se establece una pena de 40 a 70 años de prisión; se sanciona la tentativa con pena de prisión de entre la mitad y las dos terceras partes, además de una multa de mil a dos mil UMAS.

Además, se constituyen 21 agravantes, entre ellas: que la víctima sea niña, adolescente, adulta mayor o que viva con alguna discapacidad; que se encuentre en situación de movilidad; que el delito se cometa frente a hijas o hijos, o que sea miembros de los pueblos originarios, afrodescendientes, entre otros.

Se busca homologar protocolos de investigación en el país

Explicó que se busca homologar los protocolos de investigación en todo el país para garantizar que toda muerte violenta de una mujer sea investigada, desde el primer momento, bajo la hipótesis de feminicidio e incorporar de manera obligatoria la perspectiva de género en cada etapa del proceso. Agregó que este delito se investigará y perseguirá de oficio, la acción penal, la sanción y la reparación del daño serán imprescriptibles. Adicionalmente, la persona responsable perderá derechos sucesorios, la patria potestad de hijos e hijas, así como la tutela, curatela, guarda y custodia, y será destituido e inhabilitado para el desempeño de cualquier cargo público. Además, se dispone que ante este delito deberá de haber continuidad procesal, se deben contar con unidades o Fiscalía especializadas de conocimiento, investigación y persecución del delito.

La subsecretaria del Derecho a una Vida Libre de Violencias de la Secretaría de las Mujeres, Ingrid Gómez Saracibar, detalló que la Ley General articula todos los derechos de las víctimas y sus familias, como: acceso a la verdad y la justicia; atención médica y psicológica de urgencia para sobrevivientes y víctimas indirectas; asistencia jurídica especializada y gratuita; seguridad social para niñas, niños y adolescentes en orfandad; restitución o entrega del cuerpo de manera digna, respetuosa y asistida, así como servicios de traducción e interpretación. Además, se mandata que en plataformas digitales no puede haber imágenes de las víctimas.

Sobre las políticas de prevención y atención a la violencia feminicida, señaló que se brinda atención especializada a las mujeres que viven violencia a través de mediciones oportunas, medidas de protección, acceso a espacios de refugio y la plataforma de apoyo del Gobierno de México con los Centros LIBRE, las abogadas de las mujeres, los centros de justicia para las mujeres, la línea de Mujeres al 079, opción 1.

investigación multidisciplinaria por derrame

Para determinar las causas del derrame de petróleo en el litoral de Campeche, Veracruz y Tabasco, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo creó un grupo interdisciplinario

“La causa del derrame y todo tienen que analizarse de manera interdisciplinaria para realmente conocer (lo ocurrido) y le hemos pedido a la fiscalía también, frente a una denuncia por daño ambiental, que nos ayude con sus peritos para conocer con su propia investigación, evidentemente, este derrame, los impactos que está teniendo, etcétera”.

El problema, sostuvo, es «cuál es la causa y hasta dónde han llegado las manchas de petróleo”.

El grupo -integrado por las secretarías de Marina, Medio Ambiente y Energía, así como Profepa, Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente- se reunirá hoy y mañana “se van a reunir conmigo. De todas maneras, en este momento se sigue trabajando como desde el primer momento en la zona, y atendiendo a los pescadores”.