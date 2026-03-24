Nayarit se alista para Semana Santa con nueva oferta turística

Más conectividad y fuerte inversión federal

Ofrece Turismo de sol y playa, pueblos mágicos, sierra y pueblos originarios

Por Gloria Carpio

El secretario de Turismo de Nayarit, Juan Enrique Suárez del Real Tostado anuncia nueva terminal aérea, autopistas, eventos internacionales y una oferta que combina sol y playa, pueblos mágicos coloniales y la sierra nayarita con pueblos originarios.

Entrevistado por DIARIO IMAGEN en la Ciudad de México, Suárez del Real Tostado explicó que Nayarit llega a Semana Santa con operativos muy importantes en materia de seguridad, acompañados de una nueva oferta turística y de productos pensados para los visitantes que arribarán en los próximos días.

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Detalló que se han preparado espectáculos, servicios adecuados para los turistas y, sobre todo, “playas limpias, ciudades limpias, pueblos mágicos limpios, una gastronomía extraordinaria, una conectividad increíble y la esencia de nuestros habitantes que hacen de Nayarit un estado icónico con un gran servicio”.

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“El único lugar donde mezclas tres en uno”

Al responder por qué visitar Nayarit, el secretario subrayó que se trata del único estado donde el visitante puede combinar en un solo viaje sol y playa, pueblos mágicos coloniales y la sierra con pueblos originarios.​

Explicó que el turista puede hospedarse en hoteles de primera categoría como Ritz-Carlton Reserve, Four Seasons o St. Regis en la Riviera Nayarit y, desde ahí, desplazarse a localidades como Sayulita para aprender surf, subir a un pueblo mágico para aprender el oficio del puro y disfrutar de una amplia oferta gastronómica en distancias cortas.​

Inversión internacional, nueva terminal y autopistas

Suárez del Real Tostado se dijo “muy contento porque la inversión internacional está llegando hacia nuestro estado” y resaltó el respaldo del gobierno federal y de la presidenta para detonar la infraestructura turística.​

Recordó que, a partir de octubre, Nayarit contará con una nueva terminal que ofrecerá “un nuevo espacio para que la gente pueda llegar hacia nuestro destino”, así como nuevas autopistas apoyadas por la federación, entre ellas la de Tepic–Compostela, Compostela–Valle de Banderas y la vía que irá de Las Varas hacia Platanitos.

El secretario añadió que recientemente “ya tenemos una autopista que va de Las Varas a Platanitos” y una nueva terminal inaugurada en octubre, como parte de los grandes proyectos que se impulsan de manera coordinada entre el gobierno federal, la presidenta y el gobierno del Estado.

Conectividad aérea: de Tepic a Canadá y Estados Unidos

En materia de conectividad, el funcionario detalló que el aeropuerto de Tepic ya cuenta con vuelos internacionales, entre ellos una conexión a Calgary y, hacia finales de este año, se abrirá también la ruta a Vancouver, además de enlaces con ciudades como Los Ángeles y Houston.​

En el mercado doméstico, mencionó que actualmente hay vuelos desde Tijuana y Ciudad de México, lo que facilita la llegada de turistas nacionales hacia la entidad.​

Suárez del Real señaló que uno de los objetivos es que los visitantes puedan volar de Ciudad de México a Tepic, conocer la nueva autopista que en menos de 50 minutos los coloca en la zona de costa y observar de primera mano el avance de la nueva terminal y los esfuerzos del gobernador por apoyar a los pueblos originarios.​

Atención federal, gasolina, agua y trabajo coordinado

Durante su intervención ante medios, el secretario comentó que recientemente escuchó dos notas nacionales en las que se mencionó a Nayarit: una, en el espacio de “Quién es quién” sobre el precio de la gasolina, donde se señaló que el combustible más caro del país se encontraba en Bahía de Banderas; y otra, en un segmento posterior sobre el recurso hídrico, donde nuevamente se habló del estado.​

Subrayó que es importante explicar por qué ocurre esto y enfatizó que la presidenta ha puesto una atención muy importante en Nayarit, al grado de que funcionarios federales de diversas dependencias, direcciones y secretarías se encuentran trabajando de manera constante en la entidad.​

“No es casualidad que cada semana tengamos a un funcionario más ahí”, dijo, al tiempo que destacó que ya se iniciaron procedimientos para reducir el costo de la gasolina y se clausuraron empresas que daban el servicio de agua, acciones que se han concretado gracias al trabajo coordinado entre municipios, gobierno del Estado y federación.

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Gran Fondo y últimos retos al frente de Turismo

En la agenda turística, Suárez del Real adelantó que Nayarit será sede del Gran Fondo de Canadá, un evento deportivo que se realizará en abril y que representa “el único lugar que baja de Whistler y Vancouver hacia Nayarit, en la Riviera Nayarit”.​

El secretario invitó a deportistas y visitantes a participar en esta competencia internacional que, dijo, reforzará la presencia del estado en el mapa turístico y deportivo.​

Respecto a su gestión, señaló que se siente “muy contento” al frente de la Secretaría de Turismo y recordó que se encuentra a un año y medio de concluir su periodo, tiempo en el que buscará dejar “una situación adecuada y correcta en la cuestión de la política pública y mucha inversión ya casi terminada para infraestructura”.​

Adelantó que, una vez concluida su labor en el gobierno, su plan es regresar al sector empresarial, como lo hacía antes de incorporarse al servicio público.

Turismo de sol y playa, pueblos mágicos, sierra y pueblos originarios, así como nueva infraestructura carretera y aeroportuaria, son la carta fuerte con la que Nayarit busca consolidarse en esta Semana Santa y en los próximos meses como uno de los destinos clave del país, afirmó el secretario de Turismo estatal, Juan Enrique Suárez del Real Tostado. El funcionario destacó que el estado llegará a la temporada vacacional con operativos de seguridad, playas y ciudades limpias, ampliación de la conectividad aérea y una creciente inversión internacional respaldada por el gobierno federal y la presidenta Claudia Sheinbaum.