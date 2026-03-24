Adolescente asesina a dos maestras en una preparatoria en Michoacán;

Estudiante de la escuela Makárenko

Un adolescente de 15 ⁠años de edad mató con un arma de fuego a dos trabajadoras, al parecer maestras, ⁠en una escuela privada ⁠en la ciudad de Lázaro Cárdenas, Michoacán, informaron autoridades.

El estudiante de la escuela Makárenko, habría utilizado un arma de alto poder -considerada de uso exclusivo del Ejército-, informó la Secretaría de Seguridad Pública local.

A través de su cuenta de X, la institución estatal informó que en el lugar donde estaban las dos personas muertas con varios impactos de bala encontraron “un fusil calibre 5.56 con un cargador” y que el presunto responsable fue detenido.

Otra fuente del gobierno estatal informó que “al parecer las víctimas son una maestra y otra persona del área administrativa”. Más tarde la Fiscalía estatal dijo en un comunicado que “los hechos se registraron la mañana” del martes y que las víctimas fueron identificadas como: María Del Rosario S, y Tatiana B, de 36 ⁠y 37 años, respectivamente. La ⁠institución no aclaró qué puestos ⁠desempeñaban ambas en el plantel.

El atacante cursaba estu dios ⁠de preparatoria. Se ⁠intentó contactar con el colegio, pero no obtuvo respuesta de ⁠inmediato a una solicitud de información.

Michoacán ha sido por muchos años uno de los estados más violentos del país, y entre los de mayor reclutamiento de jóvenes para integrarse a las filas de grupos criminales que se disputan las rutas terrestres y marítimas ⁠de tráfico de droga, así como los negocios de extorsión y secuestros, entre otros.