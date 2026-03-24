Moderniza la clínica del ISSSTE con especialidades y quirófano “Xalostoc”, su área quirúrgica

Lámparas de tecnología LED

La Clínica de Medicina Familiar con Especialidades y Quirófano (CMFEQ) “Xalostoc”, en Ecatepec de Morelos, Estado de México, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), a cargo del director general Martí Batres Guadarrama, modernizó el área quirúrgica mediante la sustitución de lámparas de techo (cenitales) halógenas por tecnología LED, en beneficio de más de 100 mil derechohabientes.

El director de la unidad médica, Javier Edmundo Ledesma González, destacó que la modernización de los quirófanos es de suma importancia, ya que en promedio se realizan 150 procedimientos quirúrgicos ambulatorios al mes de cirugía general, ortopedia y oftalmología, entre los que destacan hernioplastias, extracción de lipomas (pequeños tumores benignos), además de cirugías de cataratas y pterigión (crecimiento de tejido en la córnea).

“La clínica “Xalostoc” atiende a la población de todo el resto de las clínicas del Valle de México para la consulta de especialidades, por lo que más de 100 mil derechohabientes se van a beneficiar con estas acciones”, subrayó.

Ledesma González, explicó que la tecnología LED emite un calor radiante mínimo para proteger los tejidos, proporciona mayor eficiencia, menor consumo energético y una vida útil prolongada. Además, debido al diseño de las lámparas con múltiples focos diminutos que convergen, asegura una luz continua incluso si el personal médico bloquea parte de ella.

“Las lámparas anteriores emitían luz caliente, es decir, en tonos amarillos, era difusa y complicaba ubicar el área quirúrgica precisa a intervenir. (…) Las actuales son de luz fría o LED, que brinda una iluminación uniforme y sin sombras, lo que facilita el acto quirúrgico por sí mismo y la seguridad tanto para el paciente como para el médico”, indicó.

El director de la CMFEQ “Xalostoc” subrayó que el cambio de las lámparas cenitales fue posible gracias a la intervención del director general y su equipo de trabajo ya que, tras una visita realizada a la unidad médica, observaron las necesidades de la unidad y se comprometieron a renovarlas.

“En una de las dos visitas que realizó el director general se le explicó que las lámparas de nuestros dos quirófanos no proporcionaban la luz suficiente para los procedimientos operatorios, ya que no eran actuales. (…) El doctor Batres, junto con su equipo de trabajo, se comprometió a resolver el tema y cumplió”, expresó.

Finalmente, reconoció el trabajo en territorio que se está llevando a cabo en las unidades médicas de todo el país, como parte esencial de verificar la atención y necesidades en beneficio de la derechohabiencia.

“Se nota el cambio en beneficio de los derechohabientes y es una gran motivación para el personal donde se realizan los recorridos. (…) Estas visitas se reciben con mucho agrado porque no es tomar la foto solamente, sino demostrar con acciones que se están generando cambios efectivos”, concluyó.

En el Segundo Piso de la Cuarta Transformación, encabezado por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el ISSSTE refrenda su compromiso para modernizar las unidades médicas en beneficio de la derechohabiencia.