Impulsan tecnificación del campo en Tamaulipas para fortalecer acceso al agua

Uso más eficiente de recursos hídricos

Se prevé ahorrar 90 millones de metros cúbicos de líquido para destinarlos a Gustavo Díaz Ordaz, Camargo, Mier, Miguel Alemán, Reynosa y Río Bravo

Como parte de la estrategia que implementa el Gobierno de México, encaminada a producir más alimentos con menos agua, con el fin de hacer un uso más eficiente de los recursos hídricos para generar ahorros que permitan un mejor abasto para la población, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) avanza en la tecnificación de más de 6 mil hectáreas del Distrito de Riego (DR) 026 Bajo Río San Juan, en beneficio de cerca de 3 mil 700 usuarios.

Con una inversión federal programada de más de 3 mil 600 millones de pesos (mdp), en proyectos a desarrollar de 2025 a 2028, en el DR 026 se prevé ahorrar 90 millones de metros cúbicos de agua, para destinarlos a los habitantes de los municipios fronterizos de Gustavo Díaz Ordaz, Camargo, Mier, Miguel Alemán, Reynosa y Río Bravo, en Tamaulipas.

Entre las acciones proyectadas en el DR 026 está el revestimiento de 80 kilómetros de canales principales y 350 de canales secundarios, la rehabilitación de 30 estructuras en canales y 97 de medición, la rehabilitación de 98 pozos y plantas de bombeo, así como la tecnificación y nivelación de 6 mil 200 hectáreas.

Con esto, no sólo se utilizará menos agua, sino que también habrá mayor producción del campo, gracias a tecnologías que permiten un mejor aprovechamiento del recurso y la aplicación directa de sustancias que inhiben las plagas y fomentan el crecimiento de las plantas y productos del campo.

Al mantener esta estrategia de apoyo al campo nacional, el Gobierno de México ratifica su compromiso de continuar las obras de tecnificación de riego, con el fin de avanzar hacia una gestión más sustentable del agua que permita incrementar los volúmenes disponibles para el consumo de la población, pues así se podrán fortalecer los servicios de agua potable para alcanzar un mayor bienestar.