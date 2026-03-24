Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias agiliza el diagnóstico de tuberculosis con tecnología de punta

A la vanguardia, en la detección temprana

En el marco del Día Mundial de la Tuberculosis, que se conmemora el 24 de marzo, el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias “Ismael Cosío Villegas” (INER) se posiciona a la vanguardia en la detección temprana de este padecimiento, a través del fortalecimiento de sus capacidades diagnósticas con sistemas y tecnología de última generación.

El médico infectólogo y titular del Laboratorio de Microbiología Clínica del INER, Eduardo Becerril Vargas, resaltó la incorporación de tecnologías innovadoras que permiten detectar la tuberculosis de manera rápida y precisa:

GeneXpert: Plataforma de pruebas moleculares que identifica el material genético de la bacteria en aproximadamente dos horas, facilitando decisiones clínicas inmediatas.

Sistema Cobas 5800: Permite detectar micobacterias, incluidas las no tuberculosas, en menos de 24 horas, mejorando la atención de pacientes con cuadros más complejos.

BD MAX: Sistema automatizado que integra múltiples procesos de análisis, optimizando la precisión y eficiencia en el diagnóstico de enfermedades infecciosas.

Estas tecnologías, añadió, se combinan con métodos tradicionales como la baciloscopia y los cultivos, esenciales para confirmar diagnósticos y evaluar la sensibilidad a medicamentos.

El especialista resaltó que esta combinación tecnológica permite que, en menos de 24 horas, se tenga certeza sobre la presencia de tuberculosis: “Aquí en el INER podemos confirmar si el paciente tiene tuberculosis o no, gracias a que combinamos estas plataformas”.

Anualmente, el Laboratorio de Microbiología Clínica del INER realiza entre 12 mil y 15 mil pruebas moleculares, lo que contribuye al diagnóstico oportuno y a la atención especializada de pacientes.

El titular del Laboratorio de Microbiología Clínica, Eduardo Becerril, explicó que la tuberculosis es una enfermedad infecciosa causada por bacterias que se transmiten por el aire y afecta principalmente a los pulmones. Sus síntomas son poco específicos, lo que dificulta la identificación temprana. Sin tratamiento, la mortalidad puede alcanzar el 50%.

Señaló que en México se reportan aproximadamente 25 mil nuevos casos de tuberculosis al año. Destacó que uno de los principales desafíos es la detección temprana y por ello, el INER cuenta con herramientas y sistemas de alta tecnología: “El reto es la detección oportuna porque los síntomas son muy poco específicos. Detectando a tiempo, se inicia un tratamiento y podemos cortar la cadena de transmisión”.

Finalmente, hizo un llamado a la población a buscar atención médica ante la presencia de síntomas y evitar la automedicación: “Lo más importante es la detección oportuna para cortar la cadena de transmisión”.

La Secretaría de Salud reitera la importancia del diagnóstico temprano, el tratamiento adecuado y el uso de tecnologías modernas para mejorar la calidad de vida de las personas y fortalecer el control de la tuberculosis en México.