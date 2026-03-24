“Esto es un infierno” el nuevo himno de desamor

Los Hermanos Plancarte

La agrupación presenta más que una canción: una historia que conecta de forma auténtica con el público y reafirma su esencia musical

La agrupación presenta “Esto es un infierno”, su más reciente lanzamiento, un poderoso tema de desamor compuesto por Lucino Estrada Casada que retrata de forma cruda y honesta esas relaciones que se desgastan con el tiempo, donde la rutina, el silencio y la costumbre reemplazan al amor. Con una narrativa cercana y profundamente identificable, la canción se perfila como un himno para quienes han vivido este tipo de historias.

A solo tres semanas de su estreno, el video oficial ya supera las 60 mil reproducciones en YouTube, consolidando su impacto y la gran respuesta de la audiencia.

El videoclip, grabado en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, eleva la propuesta al integrar una fuerte identidad visual que resalta la riqueza cultural y arquitectónica del estado, como parte de la apuesta del grupo por crear producciones únicas en cada rincón de México. Este lanzamiento no solo marca una nueva etapa artística acompañada de su nuevo logo e imagen, sino que llega impulsado por el éxito de importantes presentaciones, destacando su paso por la Arena Ciudad de México, donde reafirmaron su conexión con el público.

Disponible ya en plataformas digitales, “Esto es un infierno” se posiciona como un lanzamiento clave en la evolución del grupo, que continúa con una agenda activa de conciertos y una creciente presencia en la escena musical.

Con más de dos décadas en la música, la agrupación ha conquistado escenarios en México y Estados Unidos, posicionándose como referente del género grupero.

Destaca su presentación en la Arena Ciudad de México, donde lograron una conexión masiva con el público, consolidando su crecimiento y popularidad.

Estrenan nuevo logo e imagen, además de una propuesta musical renovada que mantiene su esencia, pero conecta con nuevas generaciones.

ACERCA DE

LOS HERMANOS PLANCARTE:

Originarios de Las Juntas de Poturo, Michoacán, los hermanos Plancarte Farfán fundaron en el año 2000 la agrupación Tierra Cali, convirtiéndose en uno de los principales exponentes de la música grupera en México.

Con un estilo auténtico inspirado en la “Tierra Caliente”, lograron posicionarse a nivel nacional e internacional con éxitos como Amor Te Amo y Llorarás, además de recibir nominaciones a premios Billboard y múltiples reconocimientos en la industria.

Tras más de dos décadas de trayectoria, en 2025 inicia una nueva etapa bajo el nombre Hermanos Plancarte de Tierra Cali, manteniendo su esencia musical pero explorando sonidos frescos como el Zahuapango. Actualmente, continúan consolidándose con nuevos lanzamientos, giras internacionales y una fuerte conexión con su público.