El equinoccio, una puerta para llevar la ciencia a la vida cotidiana

Toluca, Méx.- La Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx) fortalece la divulgación científica entre su comunidad mediante actividades académicas y culturales relacionadas con fenómenos astronómicos como el equinoccio de primavera, afirmó el presidente de la Asociación Astronómica del Valle de Toluca y profesor de la UAEMéx, Selín Alejandro González Palomino.

El especialista explicó que el equinoccio de primavera es el fenómeno astronómico en el que ambos hemisferios reciben casi la misma cantidad de luz solar, por lo que el día y la noche presentan una duración similar. Indicó que este evento marca el inicio de la primavera en el hemisferio norte y del otoño en el hemisferio sur, debido a la inclinación de 23.5 grados del eje terrestre y al movimiento de traslación de la Tierra alrededor del Sol. Este año, dicho fenómeno ocurrió hoy 20 de marzo, a las 8:46 horas.

“El equinoccio nos permite comprender en qué punto del movimiento de traslación se encuentra nuestro planeta y cómo este proceso influye en la vida cotidiana y en los cambios del entorno natural”, expresó.

González Palomino destacó que, en colaboración con la UAEMéx, se han desarrollado diversas actividades orientadas a fomentar el interés por la astronomía y la ciencia, entre ellas jornadas de observación solar, conferencias, charlas de divulgación y eventos de observación astronómica en espacios universitarios.

Refirió que estos ejercicios han tenido lugar en instalaciones como la Biblioteca Central, así como en distintos planteles de nivel medio superior y superior, donde se ha promovido la participación estudiantil y académica.

“Cuando la comunidad universitaria tiene la oportunidad de observar directamente estos fenómenos, el conocimiento deja de ser teórico y se convierte en una experiencia significativa que fortalece la formación integral”, indicó.

Asimismo, subrayó que el uso de herramientas tecnológicas y plataformas digitales ha permitido ampliar el alcance de estas iniciativas, sin sustituir la importancia del contacto directo con la experiencia científica.