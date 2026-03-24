No pocos desafían a Claudia Sheinbaum

TRAS LA PUERTA DEL PODER. Roberto Vizcaíno

Dice el dicho que para serlo -antes que nada-, hay que parecerlo.

Y la verdad es que, a año y medio de llegar a Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo no termina por ganarse ese encuadre.

Tan no se percibe que ella manda, que ella tiene el poder del águila, que prácticamente nadie le hace caso.

A cada inducción, advertencia, reclamo, sentencia, propuesta suya hay leves sonrisas, expresiones de cierta condescendencia, pero hasta ahí.

Hoy mismo, su más reciente lance, su pequeña reforma electoral (pequeña no por chiquita y rasurada, sino por insignificante y lastimera) está a punto de morir sin apenas haber nacido.

Lo más triste para la lúgubre mandataria es que su “reforma B” parece morirá en los pasillos del Senado, sin apenas haber llegado a comisiones para su trámite. Como fallecen muchos pacientes en el IMSS e ISSSTE sin poder alcanzar el consultorio del médico más cercano.

Todo porque uno de sus aliados electorales y legislativos (no aliado en el poder), el PT, no la apoya.

Y no la avalan los senadores del PT –Alberto Anaya, Geovanna Bañuelos, Alejandro González Yáñez, Ana Karen Hernández, Yeidckol Polevnsky y Lizeth Sánchez– porque esta reforma busca que la consulta de revocación de mandato corra junto al proceso electoral de 2027 y que la presidenta Claudia Sheinbaum haga campaña abierta por el país durante 2 meses en favor de su ratificación.

Este proselitismo de Sheinbaum daría una ventaja electoral absoluta a Morena -y sus otros muchos candidatos- y en detrimento del resto de los partidos, incluido obviamente el PT.

Y sin los 6 votos del PT, la bancada oficialista de Morena y Verde no alcanza la mayoría constitucional en el Pleno del Senado.

De ahí la importancia esencial del apoyo y aval del PT.

Y así como sus propios aliados no siguen los deseos, dictados e instrucciones o reformas de la mandataria, igual otros militantes de Morena como los senadores Andrea Chávez, Saul Monreal, Félix Salgado o la “verde” Ruth González, esposa del gobernador de San Luis Potosí, se preparan para iniciar ya pronto campaña para ir por las gubernaturas en sus estados sin contar que la presidenta Sheinbaum no es partidaria del nepotismo.

Limón de exportación, un plus para México

Con la producción de limón persa, citrus patrimonial, se ha convertido en un exitoso modelo de inversión y exportación agroindustrial hoy se abre a inversionistas a nuevos certificados de participación…

Con este paso, Rodrigo Castilla, vicepresidente, anuncia la suma de 150 hectáreas en nuevos terrenos en Yucatán en las colindancias con Quintana Roo, para consolidar su mercado de exportación a Estados Unidos y Asia.…

Un atractivo para la inversión es que este cultivo no es estacional, sino que puede tener hasta 14 cortes al año.

Todo ello da estabilidad laboral con altos ingresos para su plantilla y en el reparto de utilidades a sus accionistas.

De esta manera, precisó Castilla, demostramos lo que se puede hacer en el campo si no hay avaricia y en cambio existen muchas ganas de hacerlo todo bien en conjunto.

En el norte, igual, se avanza

Desde Piedras Negras -acompañado por alcaldes de la entidad-, el gobernador Manolo Jiménez, con una inversión de 2 mil millones de pesos, inició el programa “Con Obras Sociales a Pasos de Gigante” de pavimentación, recarpeteo, electrificación e introducción de agua, drenaje y la colocación de techos y construcción de cuartos adicionales en colonias, barrios y ejidos en los 38 municipios de Coahuila.

En la Universidad Politécnica de Piedras Negras, donde se aplicarán 4 millones 60 mil pesos en varias obras estructurales, el mandatario estatal subrayó que el nivel de seguridad alcanzado en la entidad es un ejemplo de coordinación con el Ejército, la Guardia Nacional y la Marina Armada de México.

“Nosotros no andamos grillando, ni polarizando, ni dividiendo, ni en pleitos estériles, aquí trabajamos en equipo con la mayoría de las alcaldesas y alcaldes y planeamos, nos ponemos de acuerdo y, en conjunto, le damos resultados a nuestra gente”, afirmó.

Alta tecnología en cuidado del agua

En Hidalgo, Time Ceramics utiliza en sus procesos de producción elementos de la más avanzada tecnología para el cuidado del agua, el aire y la tierra en beneficio de la preservación del medio ambiente.

Así, la sustentabilidad no es una opción, sino una forma de trabajar.

La empresa mexicana de capital chino usa sólo agua tratada y de recolección de lluvia pasada por filtros de la más alta calidad, indica.

Alan Sánchez, vocero de Time Ceramics, consideró que la alta tecnología le permite a esta empresa producir unos 45 mil metros cuadros diarios de porcelanatos, con cero descargas para garantizar que el 100% del agua utilizada en la fabricación y pulido de los pisos pueda ser reutilizada.

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