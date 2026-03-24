Los verdes quieren su tajada

De frente y de perfil Ramón Zurita Sahagún

El Partido Verde encontró la veta que andaba buscando para llegar al tesoro de los gobiernos estatales.

Viendo que su estrategia le funcionó en el caso del rechazo a la reforma electoral, ahora quieren ampliar su horizonte y buscan que su alianza con Morena le reditúe varios gobiernos estatales.

Los verdes no bajan la guardia en el caso de la gubernatura de Quintana Roo y en San Luis Potosí ya tienen su candidata, Ruth González Silva, la esposa del actual gobernador Ricardo Gallardo, sin importar si van o no en alianza con el Movimiento de Regeneración Nacional.

Jorge Emilio González, dirigente nacional del Partido Verde, aprieta las tuercas para que el senador Eugenio Segura sea el abanderado de Morena en Quintana Roo, ya que es militante de ese partido, pero con el corazón verde.

La vara fue puesta muy alta y como primer asunto, el coordinador de los senadores del partido del tucán, Manuel Velasco, pidió que diez de sus militantes sean incorporados a las tercias que competirán por la nominación en igual número de estados, bajo la franquicia de Morena.

Presionan fuerte, aunque tienen pactadas las alianzas con Morena y el Partido del Trabajo, para ir juntos en los comicios del 27 y de 2030.

Destacan que así como Manuel Velasco fue insertado entre las corcholatas que participaron en la selección del candidato o candidata presidencial, ahora les toca a sus militantes entrar en las tercias que, aparentemente, formará Morena para seleccionar a sus candidatos.

Algunos de los militantes del Partido Verde se encuentran bien cotizados y podrían encajar perfectamente en el engranaje de Morena, pero otros distan mucho de poder competir siquiera ante los nominados por Morena.

Los casos de Ricardo Astudillo, en Querétaro, y Waldo Fernández, en Nuevo León, son vistos como competidores de peso, mientras que la dirigente nacional del Partido Verde, Karen Castrejón, se encuentra lejana de posibilidad alguna en Guerrero.

Manuel Cota, hijo de Leonel Cota Montaño, ex dirigente nacional del PRD, encaja en el perfil de joven con futuro en Baja California Sur, en tanto que Carlos Puente, ex dirigente del Partido Verde no pinta para nada en Zacatecas.

Los senadores Jasmine Bugarín, en Nayarit, y Virgilio Mendoza, en Colima, son atractivos y competitivos, no así, Ernesto Núñez en Michoacán y mucho menos, Ricardo Madrid en Sinaloa.

Jorge Ramos, ex alcalde panista de Tijuana, cuenta con cierto prestigio en Baja California, aunque no le alcanza para competir con los aspirantes de Morena.

De no aceptar Morena la oferta del Verde, el partido del tucán podría implementar sus propios candidatos en algunas de esas entidades, especialmente en las que se considera competitivo, con lo que provocaría fuertes dolores de cabeza para la dirigencia de Morena.

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El empresario veracruzano Alejandro Cossío tiene varios años pidiendo el pago de un equipo de hemodiálisis al gobierno estatal, sin respuesta alguna. La gobernadora Rocío Nahle reconoce que el propio empresario le envió hace meses una carta recordando el adeudo, aunque lo derivó al equipo jurídico, el que meses después no tiene respuesta alguna. Burocracia pura la del gobierno veracruzano y mientras tanto el equipo sigue trabajando y dando servicio.

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