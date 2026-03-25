Más de 1,500 quintanarroenses recuperarán la vista con jornadas de cirugía de cataratas

Procedimientos que logran hasta 90% de visión

A través del DIF Quintana Roo, junto con la Ssa, IMSS Bienestar, DIF municipales y la Fundación Suiza contra la Ceguera en México, se suman esfuerzos en atención de personas en situación prioritaria

Cancún.- La gobernadora Mara Lezama Espinosa y la presidenta honoraria del Sistema DIF Quintana Roo, Verónica Lezama, encabezaron un recorrido en el hospital “Jesús Kumate Rodríguez”, donde se realiza la cuarta jornada de cirugías de cataratas 2026 para transformarle la vida a pacientes de 9 municipios, al recuperar la visión.

Esta jornada está coordinada entre el DIF Quintana Roo, la Secretaría de Salud (SESA), el IMSS-Bienestar y la Fundación Suiza contra la Ceguera en México, con la meta de realizar 450 cirugías; al corte de hoy se había atendido a 346 personas, para llegar a más de 1,500 beneficiarias y beneficiarios en las cuatro jornadas.

Acompañada del secretario de Salud, Flavio Carlos Rosado; la presidenta Ejecutiva de la Fundación Suiza contra la Ceguera en México, Norma María Aragón Gómez; el subdirector general de Salud y Atención a Personas con Discapacidad, Jediael Matos Villanueva, y la directora general del DIF Quintana Roo, Abril Sabido Alcérreca, Mara Lezama afirmó que con esta acción se transforma la vida a pacientes de 9 municipios al devolverles la vista.

Durante el recorrido, la gobernadora Mara Lezama saludó a las y los pacientes que iban saliendo del quirófano, entre ellos Mauro Ismael, de 16 años de edad, vecino de Cancún con padecimientos de PCI y Epilepsia; lo operaron el martes 15 del ojo derecho y hoy del ojo izquierdo; a Maité Cen, de 17 años de edad, también de Cancún, estudiante de CBTIS en Leona Vicario.

La Gobernadora recorrió tanto el área de admisión de pacientes, como el área de quirófanos, donde platicó con cada uno de las y los beneficiarios; en algunos casos los ayudó en gestiones y facilidades para pagos de predial, entre otros trámites.

Mara Lezama reiteró que en este gobierno humanista y de corazón feminista la salud de las y los quintanarroenses es un derecho y no un privilegio, por lo que su administración trabaja todos los días, 24/7, para garantizar que nadie se quede atrás, especialmente quienes más lo necesitan.

Durante el recorrido se informó que estas intervenciones son procedimientos ambulatorios que permiten a las y los pacientes recuperar su visión en un porcentaje superior al 90% en muchos casos, lo que les devuelve su independencia, seguridad y una mejor calidad de vida, especialmente para las personas mayores, las que representan el 70% de las y los beneficiarios.

Por su parte, la presidenta honoraria del DIF, Verónica Lezama, expresó que este esfuerzo es posible gracias a la colaboración de médicas y médicos de la Fundación Suiza contra la Ceguera en México, cuyo trabajo ha sido fundamental para transformar la vida de cientos de personas en Quintana Roo.

Destaca MLE papel estratégico de la industria de la construcción

Chetumal.- En la ceremonia de toma de protesta del nuevo Comité Directivo de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), Delegación Quintana Roo, para el periodo 2026-2028, la gobernadora Mara Lezama Espinosa destacó el papel estratégico de la construcción en el desarrollo económico y social del estado.

“Las y los empresarios de la construcción constituyen un sector que ha sido un pilar fundamental para el crecimiento y el desarrollo del estado desde su creación, particularmente durante las últimas 4 décadas: la edad de esta delegación”, expresó la titular del Ejecutivo.

Junto con el vicepresidente Ejecutivo de Desarrollo Empresarial en Infraestructura Privada de la CMIC, Quel Galván Pelayo, la gobernadora Mara Lezama atestiguó la toma de protesta de Manuel Jesús Moguel Manzur, presidente entrante, quien releva en el cargo a Ulises Morales Estrada.

Durante este evento, la gobernadora destacó que la industria de la construcción aporta alrededor del 16 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) de Quintana Roo, además de generar miles de empleos directos e indirectos que fortalecen la economía local, contribuyen al bienestar de las familias con prosperidad compartida.

Señaló que las empresas afiliadas a la CMIC generan aproximadamente 3 mil empleos directos y cerca de 15 mil indirectos, gracias a su impacto en cadenas de valor como la proveeduría de materiales, servicios profesionales, transporte y consumo local.

Asimismo, subrayó que más del 60 por ciento de los afiliados de la CMIC en Quintana Roo se concentra en Othón P. Blanco, lo que refleja el potencial de crecimiento del sur del estado, particularmente tras la designación de Chetumal como Polo del Bienestar por parte del Gobierno Federal.

Finalmente, Quel Galván Pelayo, vicepresidente de la CMIC Nacional, destacó que el nuevo comité directivo estatal tiene la responsabilidad de conectar las prioridades nacionales con la acción local, en las estrategias de la Presidenta Claudia Sheinbaum a través del Plan México, para fortalecer la inversión y promover la integración regional.