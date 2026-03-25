Playa del Carmen apuesta por la modernización de su policía

Incorporación de cámaras corporales

Buscan garantizar mayor transparencia en la actuación de los uniformados

Por redacción DIARIOIMAGEN

Playa del Carmen.- La Secretaría de Seguridad Ciudadana anunció la adquisición de 500 cámaras corporales para reforzar el trabajo de los elementos municipales en Playa del Carmen y garantizar mayor transparencia en sus actuaciones.

Guillermo Brahms González, oficial mayor del municipio, explicó que la propuesta forma parte de los nuevos lineamientos en materia de seguridad pública. “Playa del Carmen necesita modernidad y estamos en eso; las body cams darán certeza a los ciudadanos de que los policías y agentes de tránsito cumplen con su labor de manera transparente”, señaló.

El anuncio se suma a la reciente incorporación de 439 cámaras integradas a los chalecos de los elementos, presentadas el pasado 17 de marzo. Estos dispositivos permiten monitoreo en tiempo real, cuentan con visión nocturna de 360 grados y almacenamiento en la nube, lo que facilita la supervisión desde los centros de mando.

El equipamiento entregado también incluyó 14 mil 485 piezas de uniformes y protección: camisolas, pantalones, chamarras impermeables, botas, cinturones tácticos, gorras y chalecos balísticos, con el objetivo de fortalecer la operatividad y seguridad de la corporación.

Además, Brahms González adelantó que el municipio busca reforzar acciones contra el recalé de sargazo, fenómeno que se intensificó antes del inicio de la primavera, aunque disminuyó con la llegada de los vientos del norte.

Con estas medidas, Playa del Carmen busca consolidar un modelo de seguridad más moderno y confiable, al tiempo que atiende retos ambientales que impactan directamente en su vocación turística.

Torres guardavidas deberán esperar

Las playas públicas de Cancún tendrán que esperar para estrenar nuevas torres de vigilancia. El proyecto de instalar ocho estructuras para guardavidas no estará listo antes de las vacaciones de Semana Santa, pese a que inicialmente se había previsto concluirlo en el primer trimestre del año.

Antonio Riveroll Ribbon, director de Protección Civil de Benito Juárez, explicó que la propuesta aún se encuentra en proceso de afinación y deberá ser presentada ante el comité encargado de definir el uso de los recursos provenientes del derecho de saneamiento ambiental. “El proyecto está avanzado, pero requiere cumplir con todas las normativas y especificaciones para evitar suspicacias”, señaló.

La construcción de las torres tomará entre tres y cuatro meses, por lo que su inauguración se retrasará. El costo de cada estructura aún está en definición por parte de la Secretaría de Obras Públicas y Servicios.

Actualmente existen alrededor de 10 torres de guardavidas, ocho de ellas en playas con certificación blue flag. Estas servirán como referencia para las nuevas instalaciones, que estarán hechas de madera de zapote tratada y contarán con tecnología de apoyo: cámaras conectadas al C2, paneles solares, botón de pánico, luces especiales para proteger la nidación de tortugas y botiquín de emergencias.

El diseño contempla una vista de 360 grados, lo que permitirá reforzar la vigilancia y responder con mayor rapidez en caso de rescates en el mar. Riveroll Ribbon subrayó que, aunque gran parte de la franja costera es privada, el municipio se suma a las labores de prevención para garantizar seguridad en los accesos públicos.

Con este proyecto integral, Cancún busca modernizar la infraestructura de protección en sus playas y ofrecer mayor confianza a residentes y turistas, aunque el estreno tendrá que esperar más allá de la temporada alta de Semana Santa.