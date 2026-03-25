La Riviera Maya encabeza proyecciones de ocupación récord en esta Semana Santa

Entre el 29 de marzo y el 12 de abril

Prevén derrama económica superior a 55 mil 890 mdp en esta época de vacaciones

Por redacción DIARIOIMAGEN

Cancún.- La Secretaría de Turismo federal estima que entre el 29 de marzo y el 12 de abril de 2026 llegarán 4.03 millones de visitantes a los principales destinos del país, lo que representa un incremento del 2.6% respecto al año anterior. Este flujo de turistas podría generar una derrama económica superior a 55 mil 890 millones de pesos, reflejo del dinamismo del sector.

Entre los destinos de playa, la Riviera Maya encabeza las proyecciones con una ocupación hotelera de 78.5%, seguida de Puerto Vallarta (78.2%), Los Cabos (77.9%) y Cancún (75.1%). En el ámbito urbano, la Ciudad de México lidera la preferencia, acompañada por Guadalajara, Monterrey y Puebla.

Algunos destinos muestran crecimientos notables: Acapulco registra un alza del 31.7% en su afluencia, mientras que Mérida destaca con un incremento del 18.5%, consolidándose como un polo cultural y gastronómico en ascenso en el sureste mexicano.

La titular de Sectur, Josefina Rodríguez Zamora, invitó a “turistear por México” y recordó que en la plataforma Visit México se pueden consultar los eventos y experiencias imperdibles de cada estado durante la temporada.

A nivel nacional, la ocupación hotelera promedio se calcula en 63.85%, lo que confirma la tendencia positiva del turismo en México y la fortaleza de sus destinos frente a la competencia internacional.

Alistan hasta 25 viacrucis

Cancún se prepara para vivir uno de los momentos de fe más multitudinarios del año.

Durante la Semana Santa se prevén hasta 25 viacrucis en distintos puntos de la ciudad, movilizaciones que cada año reúnen a miles de creyentes y visitantes.

Entre los eventos más emblemáticos ya confirmados destacan la representación tradicional en Playa Delfines, en plena zona hotelera, y la ceremonia organizada por la Iglesia Anglicana. Sin embargo, la mayoría de las solicitudes se formalizarán en los próximos días, informó Gabriela Martín Canché, directora de Asuntos Religiosos del municipio de Benito Juárez.

Las parroquias y recintos con mayor convocatoria son la Cristo Rey, ubicada en el Parque de las Palapas, y la Catedral de la Santísima Trinidad. A ellas se suman los recorridos del Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe, la Sagrada Familia y Nuestra Señora de Fátima, cuyos viacrucis suelen recorrer avenidas centrales del área urbana.

Para garantizar que estas manifestaciones se desarrollen en orden y sin incidentes, el municipio ha puesto en marcha un programa de capacitación integral dirigido a líderes y coordinadores de cada congregación. En coordinación con la Dirección General de Protección Civil, se busca fortalecer la cultura de prevención y establecer protocolos claros de logística y seguridad.

La prioridad, subrayó la funcionaria, es que tanto los viacrucis como las peregrinaciones se realicen bajo un marco de respeto y armonía, permitiendo que ciudadanos y visitantes vivan estas tradiciones religiosas en un entorno seguro.