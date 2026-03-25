Reconocen como legislador del año al senador panista Enrique Vargas del Villar

Recibe el Premio Lidera

Valle de México.- Como resultado de su trabajo legislativo y por ser el senador más productivo del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN), y el segundo de todas las fracciones parlamentarias en la Cámara Alta, Enrique Vargas del Villar fue reconocido con el Premio Lidera, en la categoría Legislador del Año.

Durante la segunda edición de los Premios Lidera, otorgados por Lidera media Group y la Revista Líderes Mexicanos, el senador por el Estado de México, Enrique Vargas, recibió la estatuilla como un reconocimiento al trabajo legislativo que ha realizado como vicecoordinador del Grupo Parlamentario del PAN, desde donde ha presentado cerca de 130 iniciativas en materia electoral, de salud, justicia, seguridad, defensa nacional, economía, entre otros.

“Agradezco la entrega de este reconocimiento que me alienta a seguir trabajando por México, el Estado de México y mi querido Huixquilucan. Este reconocimiento refleja el compromiso que asumí con los ciudadanos que confiaron en mí acerca de ser una oposición responsable y propositiva. Presentar y adherirme a más de 130 iniciativas de ley se dice fácil, pero es el resultado de escuchar a la gente, realizar foros y mesas de diálogo con distintos sectores para conocer qué es lo que necesitan y cómo les podemos ayudar desde el Senado de la República”, sostuvo.

De acuerdo con los informes de Actividad Legislativa, durante los dos primeros años de ejercicio de la LXVI Legislatura, el vicecoordinador de los senadores panistas ha realizado y suscrito más del 10 por ciento de las iniciativas de ley presentadas por el Grupo Parlamentario de Acción Nacional, como la reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para que se garantice que, a través del Fondo Federal Permanente de Seguridad Pública, el Estado transfiera recursos federales a los estados y municipios que lo requieran, para fortalecer a las instituciones de seguridad, procuración e impartición de justicia, así como realizar reformas al Código Penal Federal, con el fin de aumentar las sanciones para quienes abandonen a niñas, niños y adolescentes, y/o realicen actos de reclutamiento para que estos participen en actividades delictivas.