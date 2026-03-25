El gobierno de Naucalpan fortalece proximidad ciudadana: Isaac Montoya

Asambleas del Pueblo a la colonia México 68

Naucalpan, Mex.- Al llevar una edición más de las Asambleas del Pueblo a la colonia México 68, el alcalde Isaac Montoya, fortalece el esquema de proximidad ciudadana y cumple con el compromiso de un gobierno cercano, a la vez que, reiteró su determinación de visitar todas las comunidades para dar respuesta directa a las problemáticas de servicios públicos, infraestructura y seguridad.

Al evento asistieron titulares de las diversas dependencias municipales, así como la Presidenta Honoraria del DIF Municipal, con el objetivo de brindar una atención integral a las y los vecinos.

Comentó que continúan con las asambleas en las seis zonas del municipio, para ser un gobierno cercano con las comunidades. Resaltó que en este año habilitaron cinco sedes alternativas al Palacio Municipal, para atender sus trámites y peticiones cerca de sus hogares.

Asimismo, destacó que la confianza ciudadana y el manejo austero de los recursos permitieron una inversión cercana a los mil millones de pesos en el primer año en obra pública, a diferencia de la administración pasada, para abatir el rezago histórico en las colonias. Como ejemplo, citó la rehabilitación del Periférico con concreto hidráulico, donde se han intervenido 20 kilómetros de esta vía vital; en dicha obra, se sustituyeron tuberías de asbesto con más de 50 años de antigüedad, dejando un legado de salud y eficiencia hidráulica.

Por otro lado, mencionó que su gobierno se sumó al programa Joyas del Mundial, impulsado por la Presidenta Claudia Sheinbaum, con el fin de rescatar espacios deportivos y áreas verdes para transformarlos en ‘Senderos Seguros’. Aunado a esto, anunció duplicar el presupuesto para rehabilitar calles locales ignoradas por décadas e iluminar tramos que permanecían a oscuras.