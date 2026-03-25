CNOP contribuye a la fortaleza del PRI, dicen militantes priistas

Con el liderazgo de Aldo Ledezma Reyna

Toluca, Méx.- En unidad, cerrando filas y con una comprobada cercanía con la militancia tricolor y la ciudadanía, el secretario general de la CNOP en Edomex, Aldo Ledezma Reyna, genera bienestar para la población y contribuye a la fortaleza del Revolucionario Institucional.

Así lo expresaron militantes y simpatizantes de ese sector del tricolor, luego de asegurar que «con su liderazgo y trabajo político, así como a favor de la comunidad, Ledezma Reyna suma para que la CNOP sea una organización más fuerte y enfocada a las mejores causas de la gente», dijeron.

Apoyado por un ejército ciudadano, Aldo Ledezma, -continuaron- trabaja de cerca con la comunidad, llevando jornadas sociales que mejoran su calidad de vida, mediante el programa ‘Mi mercadito popular», con el que se acercan productos básicos a la gente a bajo costo y se brindan servicios asistenciales.

Además, contribuyendo a reforzar el papel estratégico de la CNOP, tomó protesta a 25 nuevos líderes cenopistas municipales, estrechando el contacto con las y los militantes.

Finalmente, el dirigente de la CNOP expresó su total agradecimiento a la dirigente estatal del PRI, Cristina Ruiz Sandoval, así como a los diputados, Mariano Camacho y Alejandro Castro, al igual que al comité estatal en general, por el apoyo recibido y acompañamiento, «porque unidos somos invencibles».