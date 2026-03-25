Abren la convocatoria para reclutar policías en Atizapán

Atizapán de Zaragoza, Méx.- A fin de fortalecer el cuerpo policial de esta localidad y que esto repercuta en mayor seguridad para las familias, el alcalde Pedro Rodríguez abrió la convocatoria para participar en el proceso de reclutamiento, selección e ingreso 2026 para incorporarse como agentes de la policía municipal. Entre los requisitos deberán ser ciudadano o ciudadana mexicano (a) por nacimiento y estar en pleno goce y ejercicio de sus derechos; tener entre 18 y 40 años de edad; contar con certificado de nivel medio superior; estatura mínima de 1.55 las mujeres y 1.60 los hombres; no haber sido condenado por sentencia irrevocable por delito doloso o culposo calificado como grave por la Ley, ni estar sujeto a proceso penal.