CALONCHO SE SUMA AL CIRCUITO NACIONAL DE FESTIVALES POR LA PAZ

CONCIERTO GRATUITO EN OAXACA

Conocido por éxitos como Palmar, Optimista, Los animales, Bésame Morenita y Wacha Checa, el cantautor se presenta, el sábado 28 de marzo de 2026 a las 20:30 h, en el Festival de la Primavera de Oaxaca

Conocido por su propuesta indie pop, folk y tropical, el músico sonorense Caloncho se suma a la programación del Circuito Nacional de Festivales por la Paz con un concierto gratuito el próximo sábado 28 de marzo, en la Alameda de León, en el estado de Oaxaca.

El Circuito, iniciativa de la Secretaría de Cultura del Gobierno de México, fortalece su presencia nacional a lo largo de todo el año, y se enriquece con la presencia de Caloncho, quien llega con su pop melódico, el reggae y la música tropical al Festival de la Primavera.

Al respecto, secretaria de Cultura del Gobierno de México, Claudia Curiel de Icaza, ha señalado: “El Circuito Nacional de Festivales por la Paz acerca la cultura a los territorios y abre espacios de encuentro para las y los jóvenes a través de la música. Queremos que plazas y espacios públicos se llenen de vida, de comunidad y de experiencias culturales que fortalezcan la convivencia, el acceso y la participación en todo el país”.

Caloncho canta al amor, al desamor, a la amistad, la naturaleza y la cotidianidad con éxitos como Palmar, Optimista, Los animales, Bésame Morenita y Wacha Checa, que le posicionan como uno de los artistas más conocidos de la escena pop nacional, que se ha presentado en escenarios como el Teatro Metropolitan y el Auditorio Nacional.

Su estilo le ha merecido reconocimientos como el Grammy Latino y la Luna del Auditorio, así como una serie de giras por Europa, América y le ha llevado a festivales como Vive Latino, Catrina, Pa’l Norte, Hellow y Oktoberfest.

Caloncho llegará, de manera gratuita, el próximo sábado 28 de marzo a las 20:30 h, a la Alameda de León, en Oaxaca.

El Circuito Nacional de Festivales por la Paz dedicó su primer mes al jazz, la música regional mexicana y el pop, y abarca también la música tradicional, folclórica y de orquestas, así como el rock, la cumbia, el hip-hop y la electrónica, entre otros géneros, para todos los públicos.

El Circuito Nacional de Festivales por la Paz, iniciativa de la Secretaría de Cultura del Gobierno de México, ofrece durante el año una robusta cartelera de música pop, rock, tradicional, folclórica, electrónica, rap, hip-hop y cumbia, entre otros géneros