Recibe ministra Esquivel Presea al Mérito en Defensa Constitucional

En el 201 Aniversario de su Fundación, el Poder Judicial del Estado de México entregó Preseas a personas destacadas en el ámbito jurídico

Toluca, México.- La Ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Yasmín Esquivel Mossa, recibió la Presea al Mérito en Derecho Constitucional “José Domingo Rus” que otorga el Poder Judicial del Estado de México (PJEM).

La ceremonia de entrega se llevó a cabo en el marco del 201 Aniversario de creación del PJEM y estuvo encabezada por la Gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, y por el Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia de la entidad, Héctor Macedo García.

Para la Ministra Esquivel, recibir este galardón en uno de los tribunales de mayor prestigio y tradición institucional del país, es un recordatorio de la responsabilidad ética y profesional que conlleva la función jurisdiccional y el ejercicio de la abogacía.

Al asumir esta distinción, Esquivel Mossa refrenda su compromiso de seguir defendiendo la Norma Suprema como el pacto social más sagrado de la Nación.

Las Preseas del Poder Judicial del Estado de México reconocen -en 10 categorías- a quienes desde el ámbito jurídico y del servicio público, han contribuido de manera ejemplar al fortalecimiento del Estado de Derecho, la defensa de los derechos humanos y la consolidación de una justicia más cercana a la sociedad.

La Presea “José Domingo Rus” lleva el nombre del jurista miembro de la primera integración del Tribunal mexiquense y posterior Presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de México.

Las Preseas del Poder Judicial del Estado de México reconocen -en 10 categorías- a quienes desde el ámbito jurídico y del servicio público, han contribuido de manera ejemplar al fortalecimiento del Estado de Derecho, la defensa de los derechos humanos y la consolidación de una justicia más cercana a la sociedad.