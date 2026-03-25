Reporta 630 km de costa afectada por el derrame petrolero del Golfo de México

Emergencia ambiental

Acciones de limpieza se han centrado en playas que tienen un fin turístico y faltan las se encuentran alejadas, denuncia Greenpeace

A casi un mes de los primeros reportes de pescadores, el derrame petrolero en el Golfo de México se sigue extendiendo y ya suma un total de 630 kilómetros de línea de costa afectada, lo que representa la totalidad del Corredor Arrecifal del Suroeste del Golfo de México, alertó la organización ambientalista Greenpeace México.

De acuerdo con organizaciones y comunidades que integran la Red Corredor Arrecifal, el hidrocarburo se ha dispersado desde Tamiahua, Veracruz, hasta Paraíso, Tabasco, con impactos severos en ecosistemas marinos, playas y zonas de anidación de tortugas.

Aunque Petróleos Mexicanos (Pemex) reportó un avance del 85 por ciento en las labores de limpieza, activistas señalaron que al menos 26 sitios no han recibido atención, mientras que en varios puntos las tareas han sido realizadas únicamente por comunidades locales.

Además, denunciaron que el chapopote continúa llegando a las playas, lo que obliga a repetir labores de limpieza en zonas previamente atendidas y evidencia que el derrame no ha sido contenido.

«La Red Corredor Arrecifal informa que en los últimos días ha vuelto a arribar petróleo a las playas, lo que agrava la contaminación y requiere nuevas acciones de limpieza», indicaron.

Las organizaciones advirtieron que la emergencia no sólo es ambiental, sino también social, ya que comunidades pesqueras, indígenas y afrodescendientes han asumido labores de limpieza sin equipo ni capacitación, además de enfrentar pérdidas económicas sin recibir indemnizaciones.

El trabajo colectivo muestra las diversas especies de flora y fauna que habitan en esas zonas: tortuga marina, delfín, pelicano, manatí y manglares, principalmente.El trabajo expone que hasta el momento 33 zonas afectadas siguen sin recibir atención, como Peña Hermosa, Zapotitlán, Playa Zapoapan, Playa Tortugas, Puerto de Tuxpan y demás.

Greenpeace exhortó al gobierno federal a «aplicar de manera inmediata los planes de contingencia, declarar zonas de emergencia ambiental y restauración de los ecosistemas en coordinación con las instancias correspondientes, con especial atención a las playas alejadas de poblados y zonas de anidación de tortugas».

Desde el pasado 1 de marzo, pescadores de varias regiones en Veracruz y Tabasco reportaron la presencia de chapopote en el mar.

Reporte de Semarnat

Alicia Bárcena, Secretaria del Medio Ambiente, lanzó que la hipótesis se centra en una posible descarga en una zona de fondeo entre el Complejo Petroquímico de Pajaritos en Veracruz y la refinería Olmeca en Dos Bocas en Tabasco, donde hay buques en espera o con maniobras de carga.

Por lo pronto, dio datos sobre el alcance del daño: “Se han logrado recolectar 91 toneladas de residuos de hidrocarburos que estaban impregnados en las playas de Veracruz y de Tabasco.

La limpieza ya ha avanzado un 85 por ciento”, precisó la secretaria.

En el Golfo de México, frente a las costas de Tabasco y Veracruz, existe un tráfico constante de buques tanque dedicados al transporte de hidrocarburos, con rutas activas en zonas como Dos Bocas, Pajaritos, Coatzacoalcos e incluso Altamira.

Registros de monitoreo marítimo ubican en la zona a embarcaciones como Aslaf, con registro de salida el 1 de febrero; Gulf Huwaylat, del 17 de febrero; Yasa Swan, del 19 de febrero; Rio Apure, del 20 de febrero; y Yellow Stars, del 21 de febrero.

A estos se suman otros como Blue Sky, Sealoyalty, Wisdom Venture, Tampico y Cobalt Sun, con actividad en la segunda quincena de febrero, todos ubicados en el Golfo de México en los registros más recientes disponibles.

Se trata de una ruta estratégica de abastecimiento energético, donde convergen buques de carga, fondeo y transferencia vinculados a la industria petrolera nacional y a la importación de combustibles.

En paralelo a ese flujo marítimo, se ha registrado la presencia de hidrocarburo en costas de Tabasco y al menos ocho municipios de Veracruz, con riesgo de desplazarse hacia Tamaulipas, impulsadas por corrientes marinas del Golfo.

Sin embargo, fuentes de Marina Mercante señalaron que la hipótesis del buque no es la única y apuntaron a la refinería de Dos Bocas, donde el 17 de marzo un incendio en aguas aceitosas dejó cinco personas muertas en las inmediaciones de la instalación petrolera.