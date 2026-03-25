Aumento del diésel dispara los precios en tiendas y mercados

Combustibles siguen al alza

Las empresas transportistas, obligadas a subir sus tarifas para no perder rentabilidad

El aumento en el precio del diésel, que ya se vende en más de 31 pesos en el norte del país, ha comenzado a impactar al transporte de carga en debido a que este tipo de combustible es el insumo principal para estas unidades, por lo que es un problema que podría impactar en la economía de los mexicanos.

“Al que más le pega es al 56% del transporte mexicano y que precisamente lo representa el hombre de camión, es decir, los que manejamos nuestros propios tráileres”, explicó David Estévez, presidente de la Asociación Nacional de Transportistas.

El alza de este combustible genera un efecto dominó casi inmediato. Y es que al mover el 80% de las mercancías de México en los camiones, el costo de traslado a los centros de consumo subirá alarmantemente.

“El diésel representa entre el 25 y 35% del costo de un flete, por lo que cuando sube el combustible las empresas transportistas tienen que subir sus tarifas para no perder rentabilidad, esto afecta toda la cadena productiva transporte de alimentos, distribución de productos, logística industrial”

El incremento en el costo de transporte, desencadenará una ola de aumentos en el precio de los productos que se compran en las tiendas y mercados.

Así, en abril, se verá de nueva cuenta cómo es que la inflación en México también se ajustará a la alza, según expertos en temas financieros.

“Viene como efecto dominó y le va a pegar todavía más a los compañeros agricultores, porque ahí se les va a quedar su producto, ¿quién se los va a poder mover?”, compartió David Estévez.

Por su parte, el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), Abel Ruiz Méndez, dio a conocer que prevén que en los próximos días el precio de los productos y servicios aumente hasta un 30 por ciento debido al alza del diésel.

Dijo que el incremento en el precio del combustible afectará a todos los sectores, desde el empresario hasta el consumidor final; este último será quien tenga que cubrir la variación en el costo de los productos y servicios, lo que será un duro golpe en el bolsillo de la población.

Señaló que el sector empresarial ya no está en condiciones de absorber los incrementos de los productos e insumos y sacrificar aún más sus utilidades, ya que han sido las empresas quienes han tenido que cargar con el aumento salarial y las cuotas, como el seguro e impuestos.

“El alza del combustible viene a encarecer todos los productos de la región y todos los productos de México, y el más afectado será el consumidor final, quien es el que tendrá que cubrir la diferencia en los precios, porque el empresario ya no está en condiciones de sacrificar sus utilidades”, abundó.

Premium y diésel, en más de 31 pesos por litro

El diésel se vende esta semana a un precio de hasta 31.53 pesos por litro en Guadalupe y Calvo, Chihuahua, siendo el precio más alto registrado en el país, según datos de PETROIntelligence.

En tanto que la gasolina Premium se vende hasta en 31.24 pesos también en Guadalupe y Calvo, Chihuahua, y la Magna hasta en $27 en Urique, Chihuahua

Alza en fertilizantes, otro factor de presión

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura advirtió que el conflicto en Medio Oriente elevó los riesgos para energía, fertilizantes y alimentos. El foco es el estrecho de Ormuz, clave para petróleo, gas y fertilizantes, donde ya hay disrupciones que encarecen insumos agrícolas a nivel global.

Países como Irán, Qatar, Arabia Saudita y Omán son grandes exportadores de fertilizantes nitrogenados, producidos con gas natural (urea y amoniaco) o minerales. La urea depende del gas —abundante en Irán y Qatar—, por lo que cualquier interrupción eleva su costo.

Por Ormuz pasa una parte relevante del comercio global de energía y fertilizantes; si se afecta, suben precios y se retrasan envíos hacia mercados como América Latina. La FAO estima que el Golfo concentra entre 20% y 30% del comercio global de fertilizantes. El mercado ya reaccionó: la urea subió cerca de 50% en semanas y el amoniaco también registra alzas relevantes.

El fertilizante no sólo afecta al campo, también al menú

Cuando se habla de conflictos geopolíticos, la atención suele centrarse en el petróleo. Sin embargo, en el sistema alimentario el fertilizante es igual de estratégico. La FAO advierte que mayores precios de energía y posibles faltantes de fertilizantes amenazan los rendimientos agrícolas y pueden amplificar la volatilidad de los precios de los alimentos.

No es un efecto inmediato, pero sí progresivo. El Banco Mundial ha documentado que los mercados globales de fertilizantes siguen tensionados por restricciones comerciales, sanciones y altos costos, y que la relación entre precios de fertilizantes y alimentos se ha deteriorado, complicando las decisiones de siembra.