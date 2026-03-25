Justicia, eje del bienestar y de la confianza social

Toluca, Estado de México.– La gobernadora Delfina Gómez Álvarez afirmó que su administración coloca a la justicia como eje del bienestar en el Estado de México, en el marco de la entrega de las Preseas 2026 del Poder Judicial mexiquense, donde reconoció la trayectoria de mujeres y hombres que han dedicado su vida al servicio del derecho y la legalidad.

“En el Estado de México, la fortaleza de los poderes públicos radica en la transformación de su actividad diaria con base en la ética, la honestidad y la responsabilidad social; afirmamos que la justicia es un pilar esencial para consolidar una sociedad más igualitaria y donde el acceso a esta sea un derecho efectivo para todas y todos”, destacó la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez.

Durante la sesión solemne conjunta, la Mandataria mexiquense reconoció la trayectoria, ética y vocación de servicio de las y los galardonados, y señaló que su labor da sustento a la confianza ciudadana y a la estabilidad social en la entidad.

“Cada asesoría legal y demanda iniciada, acuerdo emitido, expediente atendido en tiempo y forma, audiencia realizada y sentencia pronunciada significan justicia cotidiana para la gente, por ello mi reconocimiento a las y los galardonados”, refirió la gobernadora.

Asimismo, recordó que las Preseas del Poder Judicial del Estado de México fueron instauradas en 2022 en el marco de su bicentenario, y señaló que reconocen trayectorias en distintas ramas del derecho, entre ellas derechos humanos, justicia restaurativa, derecho penal, civil, familiar y constitucional.

Destacó que en esta quinta edición, realizada en el Patio Constitución del Palacio de Justicia de Toluca, se distinguió en 10 categorías a juristas, académicos y profesionales del derecho por sus aportaciones al desarrollo institucional y jurídico de la entidad.

Por su parte, Héctor Macedo García, Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Poder Judicial del Estado de