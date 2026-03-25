Abre oficina de atención del Fovissste en la tienda SuperISSSTE “Ciudadela”

Fortalecen servicios

Destaca Martí Batres condonación de 290 mil deudas de créditos impagables

El director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Martí Batres Guadarrama, encabezó la inauguración de la nueva oficina de atención del Fondo de la Vivienda (Fovissste), ubicada dentro de las instalaciones de la sucursal del SuperISSSTE “Ciudadela”, en la Ciudad de México.

Acompañado por la vocal ejecutiva del Fovissste, Jabnely Maldonado Meza, y la directora del SuperISSSTE, Dunia Ludlow Deloya, el director general del ISSSTE destacó que esta acción corresponde a una visión integral para fortalecer los servicios brindados por el Instituto, como parte de su transformación que pone lo público al servicio de lo social.

“Esta es una tienda de SuperISSSTE, tiene la canasta básica a un precio por debajo del tope que puso Profeco, pero, además, aquí está un módulo de Fovissste; por otro lado, se combina con otros servicios de Bienestar del Gobierno federal, o sea, que este es un lugar del Estado de Bienestar”, afirmó.

Durante la apertura, Martí Batres celebró que uno de los cambios que se llevan a cabo dentro de Fovissste es la condonación de 290 mil deudas de créditos impagables, y subrayó que este año se sumarán otras 110 mil deudas canceladas, créditos para mujeres, entre otros.

“Fovissste está condonando deudas, condonando, congelando, quitando, reduciendo, ya lleva 290 mil, habrá otras 110 mil en este año, con eso le quitamos una losa de angustia a mucha gente y le damos su vivienda. Pero, además, Fovissste está teniendo créditos mancomunados con Infonavit, programa para mujeres, autoconstrucción en propiedad social”, puntualizó.

Asimismo, remarcó que, en el Segundo Piso de la Cuarta Transformación que encabeza la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el Fondo recuperó su facultad para construir vivienda tras 34 años, lo cual, señaló, beneficiará a la población de menores ingresos.

Por su parte, Maldonado Meza compartió que la nueva oficina del Fovissste cuenta con 11 módulos y tendrá capacidad para atender en promedio de 70 a 80 personas al día. Además, subrayó que el uso de este espacio representa un ahorro de un millón y medio de pesos anuales y que su eje de atención prioritaria será poner al centro las necesidades de los derechohabientes.

“Queremos un Fovissste cada vez más público, queremos gastar menos en arrendamientos que se pueden ahorrar y trabajar con honestidad y con compromiso para que los espacios del ISSSTE se aprovechen para hacer, como este lugar, una oficina de atención.”, dijo.

Agregó que, entre los trámites disponibles en este espacio, se encuentran la actualización de datos, estado de cuenta, solicitud de prórrogas, cancelación de hipoteca, seguro para daños, liquidaciones de crédito para personas que han tenido invalidez y/o familiares, constancia de liquidación de crédito, de no adeudo, devoluciones del 5 por ciento y la portabilidad de la subcuenta de vivienda entre el Fovissste y el Infonavit.

Al respecto, Ludlow Deloya reconoció el esfuerzo conjunto entre unidades hermanas del ISSSTE en beneficio de la derechohabiencia, pues, reiteró, las nuevas oficinas del Fovissste representan una recuperación de espacios públicos y forman parte de la misión por acercar los trámites de vivienda a las personas y dar soluciones reales.

“La llegada de Fovissste no es casualidad. Es parte de una visión integral, donde puedes hacer tu súper, pero también puedes resolver trámites, cuidar tu salud y ahora también avanzar en algo tan importante como (…) la vivienda. Esto significa que (…) hay una atención más cercana, hay información clara y hay soluciones reales”, compartió.