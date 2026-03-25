El IMSS rinde homenaje póstumo al legado del Dr. Ignacio Madrazo y Navarro

Pionero de la neurociencia en México

Autoridades del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) rindieron un homenaje póstumo a la vida y obra del Doctor Ignacio Mario Madrazo y Navarro, quien falleció el pasado 11 de marzo, figura clave en el desarrollo de la neurocirugía mexicana al revolucionar la atención de enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer, así como referente internacional por su incansable labor médica, científica y formativa.

En el auditorio de la Coordinación de Investigación en Salud, ubicado en el edificio de la Academia Nacional de Medicina de México, el director general, Zoé Robledo, encabezó una emotiva ceremonia en la que estuvieron presentes familiares, amigos, colaboradores y alumnos del Doctor Madrazo y Navarro, así como la directora jurídica, Norma Gabriela López Castañeada, directores de Unidades Médicas de Alta Especialidad (UMAE) y titulares de Unidad.

Como parte del homenaje, el titular del Seguro Social anunció que el Auditorio de la Coordinación de Investigación en Salud llevará el nombre del “Doctor Ignacio Mario Madrazo y Navarro”, con el objetivo de preservar su memoria y mantener vigente su legado en la vida institucional.

Zoé Robledo destacó su papel como pionero en la neurociencia, particularmente por sus contribuciones en el tratamiento del Parkinson. Dijo que desde 1983, el Doctor Madrazo encabezó innovaciones médicas sin precedentes, como los primeros trasplantes de células en el cerebro y el desarrollo de terapias experimentales orientadas a restaurar la producción de dopamina, abriendo nuevas posibilidades para pacientes con enfermedades neurodegenerativas.

Destacó que su trabajo no solo representó avances clínicos relevantes, sino que también impulsó la investigación médica en el IMSS, consolidando a la institución como un referente en innovación científica, así como su compromiso con la formación de nuevas generaciones, lo cual permitió construir una comunidad médica sólida, basada en el conocimiento, la ética y la vocación de servicio.

El director general del IMSS también reconoció su calidad humana, recordándolo como un médico cercano, capaz de acompañar y orientar a pacientes y familias en momentos complejos, siempre con claridad y sensibilidad.

Por su parte, Diego Madrazo Pacheco, hijo del Doctor Madrazo y Navarro, destacó que su mayor legado no se limita a su obra pública, sino a su ejemplo cotidiano, compromiso con la medicina, el amor por su familia, vocación de servicio y firmeza de convicciones. “Más importante que su legado público es su legado privado”, subrayó al reconocer la huella que dejó en sus hijos, alumnos, colegas y pacientes.

Asimismo, recordó su participación en movimientos sociales y su convicción por construir un mundo mejor, valores que inspiraron a nuevas generaciones dentro y fuera del ámbito científico. Durante el homenaje, resaltó la capacidad de amar profundamente su profesión, su familia y su comunidad, entrega que se presentó como una de las lecciones más importantes que dejó en vida.

En su mensaje, la directora de Prestaciones Médicas, doctora Alva Santos Carillo, recordó la vida y obra del especialista, su vocación, rigor científico y compromiso humano con la salud. Expresó su solidaridad y condolencias a su familia, y reconoció el papel fundamental que desempeñaron en acompañar su destacada trayectoria.

Destacó el legado del Doctor Madrazo y Navarro, quien se distinguió por su labor como formador de generaciones de médicas, médicos, investigadoras e investigadores, que encontraron en él a un maestro exigente, generoso y profundamente comprometido con la ética profesional y el respeto a la vida.

Aseguró que el ejemplo del hoy homenajeado continúa inspirando a la institución a fortalecer la investigación, la innovación y la atención médica con un enfoque humano, y reafirma el compromiso con los pacientes y con la excelencia en los servicios de salud.

Semblanza del doctor Ignacio Mario Madrazo y Navarro

El doctor Madrazo y Navarro egresó de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), donde obtuvo su título como médico cirujano con mención honorífica, se especializó en neurocirugía en el IMSS y posteriormente alcanzó los grados de Maestro y Doctor en Ciencias Médicas, consolidándose como una de las figuras más influyentes en su campo.

A lo largo de su carrera, ocupó cargos clave dentro del IMSS, entre ellos fundador y jefe del Departamento Clínico de Neurocirugía del CMN La Raza, titular de la subjefatura de Investigación Científica y director general de la Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) Hospital de Especialidades del CMN Siglo XXI. Asimismo, fundó el Centro de Investigación CAMINA, espacio dedicado al avance de las neurociencias.

Reconocido a nivel nacional e internacional, el doctor Madrazo recibió múltiples distinciones, entre ellas el Premio Nacional de Ciencias y Artes, el Premio Nacional Miguel Otero y la medalla otorgada por el Instituto Karolinska en Estocolmo. Además, fue considerado entre los científicos mexicanos más citados de su época.

Su contribución científica fue decisiva en el desarrollo de la neurocirugía y las neurociencias en México, particularmente como pionero en la realización de trasplantes neurales en humanos. Su trabajo permitió cuestionar y transformar paradigmas sobre el daño cerebral irreversible, abriendo nuevas perspectivas sobre la capacidad de recuperación del cerebro.