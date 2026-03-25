Las Leonas celebra 500 rugidos en el Teatro México

En una función cargada de simbolismo

Con Danielle Dithurbide y la activista Olimpia Coral Melo como madrinas de honor

En una función cargada de simbolismo y emoción, la puesta en escena “Las Leonas” celebró la develación de la placa por sus 500 representaciones en el Teatro México, con la periodista Danielle Dithurbide como madrina de la noche. La obra, que se ha convertido en uno de los fenómenos teatrales recientes de la Ciudad de México por su mensaje de empoderamiento femenino y su elenco estelar, mantiene temporada en el emblemático complejo teatral de la colonia Nápoles.

La celebración por las 500 representaciones de “Las Leonas” se llevó a cabo en el Teatro México, uno de los foros principales del Centro Teatral Manolo Fábregas, donde se develó la placa conmemorativa ante un recinto abarrotado. En esta función especial, Susana Alexander, Sabina Berman, Mónica Noguera, Danielle Dithurbide y la activista Olimpia Coral Melo, fungieron como madrinas de honor de la velada, sumándose a la lista de voces femeninas influyentes que han acompañado al proyecto a lo largo de su exitosa temporada.

La noche estuvo dedicada a reconocer la permanencia de la obra en cartelera y a agradecer al público que ha acompañado este montaje desde su estreno, consolidándolo como uno de los títulos más fuertes de la cartelera capitalina. La producción destacó que alcanzar 500 funciones en el circuito comercial de la Ciudad de México supone un hito para una pieza contemporánea centrada en historias de mujeres, en un mercado donde la competencia por la atención del público es intensa y constante.

“Las Leonas” es una puesta en escena que, a través de cinco historias entrelazadas, pone en primer plano la fuerza emocional, la resiliencia y el proceso de empoderamiento de distintas mujeres, invitando al público a cuestionar culpas, apegos y mandatos sociales. Con dramaturgia de Francisco Oyanguren y dirección de Rafael Perrín, la obra se ha posicionado como un espectáculo que combina momentos de humor, confesión íntima y reflexión, bajo el lema promocional “Sé una reina, pero ruge como una leona”.

El montaje cuenta con un elenco de lujo que ha sido una de sus principales cartas de presentación: Victoria Ruffo, Angélica Aragón, Ana Patricia Rojo, Paola Rojas, Mara Patricia Castañeda, Lupita Jones y Laura Flores integran la nómina de intérpretes que alternan funciones, con cinco de ellas presentes en cada función. Desde su estreno, la obra se ha dirigido principalmente a adolescentes y adultos, con una duración aproximada de 95 a 100 minutos, lo que la coloca en el rango de los espectáculos nocturnos de formato convencional en la cartelera capitalina.

Teatro México: La casa de “Las Leonas”

La obra se presenta en el Teatro México, foro ubicado dentro del complejo teatral conocido por albergar montajes comerciales de formato mediano y grande en la Ciudad de México. Desde este escenario, “Las Leonas” ha construido una relación constante con el público, manteniendo funciones de fin de semana que han permitido que el montaje alcance y supere la marca de las 500 representaciones.

La temporada 2026 de “Las Leonas” contempla funciones los viernes a las 19:00 y 21:15 horas, los sábados a las 18:00 y 20:30 horas, y los domingos a las 17:00 y 19:00 horas. El espectáculo está dirigido a público a partir de los 8 años, con una duración aproximada de 1 hora con 40 minutos.

Los boletos se venden en: la taquilla del Teatro México el día de la función, con recomendación de llegar al menos 30 minutos antes para canjear boletos comprados en línea en LasLeonas.mx y asegurar una mejor ubicación; la plataforma Cartelera de Teatro, que ofrece boletos con precios base de 950 y 650 pesos, además de descuentos especiales que pueden reducir el costo a partir de aproximadamente 520 pesos.