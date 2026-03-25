Se fortalecen los 53 Consulados en EU para mejorar atención a los mexicanos: Sheinbaum Pardo

Recursos del sorteo “México con M de Migrante”

En casi tres meses, se han invertido 31.7 mdp, que han permitido atender a 2 mil 334 connacionales, señala

La residenta Claudia Sheinbaum Pardo resaltó que, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), se fortalecen los 53 Consulados en Estados Unidos ya que la labor principal es la atención a las y los mexicanos que viven en el país vecino; por lo que, en casi tres meses, se han invertido 31 millones 750 mil 859 pesos que han permitido atender a 2 mil 334 connacionales.

Los recursos provienen del sorteo “México con M de Migrante”, que realizó la Lotería Nacional el 15 de septiembre de 2025, como un homenaje a las y los mexicanos que viven en EU.

“Estamos constantemente fortaleciendo los Consulados en comunicación. Y frente a alguna denuncia, atendiéndose si hay maltrato. Tenemos usuarios simulados, ha habido varios compañeros de la Agencia de Transformación Digital que han ido a pedir servicios sin saber quiénes son. Ahí encuentran si realmente los están atendiendo bien, si no los están atendiendo bien. A partir de ahí, se habla con Relaciones Exteriores. Y por supuesto, siempre hay mejoras que hacer. No decimos que están al 100 por ciento; creemos que están mejor que cuando llegamos, los Consulados, pero es un trabajo de todos los días.

“Había una idea del pasado neoliberal de que “los Consulados eran para hacer relaciones públicas en Estados Unidos”, no para atender a nuestros hermanos migrantes. Y hemos estado insistiendo mucho que su labor principal: que si bien pueden hacer relaciones públicas con otros cónsules o para ayudar a mexicanos en cierta circunstancia, su labor principal es la atención de las y los mexicanos en el exterior”, afirmó.

La Jefa del Ejecutivo Federal recordó SRE habilitó las páginas Mi Consulado www.miconsulado.sre.gob.mx donde se puede acceder a los servicios consulares y en la Línea de Apoyo Consular www.gob.mx/apoyoconsular en el que a través del número telefónico 520 623 7874 desde Estados Unidos y 079 en México, se otorga, las 24 horas del día, los 7 días de la semana, servicio gratuito, confidencial, a los connacionales que viven del otro lado de la frontera.

El secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, informó que, del 20 de enero de 2025 al 24 de marzo de 2026, se han realizado 12 mil 866 visitas a centros de detención (30 por día), 20 mil 908 asesorías legales y 152 mil 625 casos recibieron asistencia o protección consular en procesos de repatriación. Además de que se han nombrado a 15 nuevos titulares en la red consular en EU.

El subsecretario para América del Norte de la SRE, Roberto Velasco Álvarez, detalló que del sorteo “México con M de migrante” los 31 millones 750 mil 859 pesos erogados han permitido atender a 2 mil 334 personas principalmente para representación legal; fortalecimiento del programa de visitas de protección consular; jornadas extraordinarias de protección preventiva; acciones de difusión y protección preventiva; y reforzamiento de capacidades en consulados de alta demanda.

México mantendrá respaldo a Bachelet para la ONU

En otro tema, la mandataria afirmó que e gobierno de México mantendrá su respaldo a la candidatura a la secretaria general de la Organización de Naciones Unidas (ONU), de la ex presidenta de Chile, Michelle Bachelet, ya que los argumentos por los cuales se le promueve a este cargo siguen siendo válidos, subrayó este miércoles.

Luego de que el presidente chileno, el ultraderechista José Antonio Kast, anunció que su gobierno no apoyará a Bachelet, la presidenta mexicana expuso que “nosotros vamos a seguir apoyando” y dio a conocer que tendrán pronto una llamada con ella.

Explicó que se puede impulsar la candidatura ya que “no necesariamente se tiene que apoyar a una persona del país, y los argumentos por lo cuál apoyamos siguen siendo válidos”.

La definió como una mujer con mucha experiencia, y quien fue presidenta de su país en dos ocasiones.

Agregó que “es un mujer que busca la paz en el mundo, que tiene una idea de la construcción de derechos y de la salida pacífica de todos los conflictos, y de reconstruir Naciones Unidad como un organismo de resolución de conflictos internacionales, y de una carta de derechos para todas las personas en el mundo, entre otros de sus atributos.

Por ello, insistió: “Consideramos que Bachelet es una persona ideal para dirigir a las Naciones Unidas y de nuestra parte la vamos a seguir apoyando”.

Aclaró que se debe esperar a conocer si Brasil también continuará con su apoyo a la candidatura de Bachelet.

Sheinbaum Pardo indicó que la decisión fue tomada tras conversar con el Secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, y con Alicia Bárcena, Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y quien se contempló como aspirante al relevo en la Secretaría General del organismo internacional. Recalcó que Bárcena “está totalmente de acuerdo también” con el respaldo a la ex mandataria chilena.

“Ccooperación médica con Cuba ha sido de mucha ayuda”

Claudia Sheinbaum Pardo se pronunció por mantener una cooperación médica con Cuba, la cual definió como resultado de un “muy buen acuerdo bilateral de mucha ayuda para México”, a la vez que destacó la ayuda humanitaria que se ha enviado a la isla caribeña. Recordó que llegaron médicos cubanos durante la pandemia de covid 19, en las que hacían falta especialistas.

Consultada sobre la posición de funcionarios estadunidenses, como el Secretario de Estado, Marco Rubio, quien ha catalogado a las brigadas médicas como trabajo forzado, Sheinbaum explicó que a los médicos “se les paga lo que se les tiene que pagar… No es que ‘vengan aquí y les paga el gobierno cubano allá lo que quiera’, No, se les paga un salario y es parte, evidentemente de un acuerdo bilateral”.

Subrayó que Cuba tiene desarrollos importantes en medicina, como los tratamientos para pie diabético. Adelantó que se abrirán más clínicas especializadas para atender este padecimiento con este tipo de tratamiento ante los resultados que se han registrado.

Y al referirse a la ayuda humanitaria que se ha destinado a la isla, citó una frase del Papa Francisco, con la que señaló que “es ilícito mirar a alguien de arriba hacia abajo. Nunca se puede mirar a nadie de arriba hacia abajo. Solo se puede hacer -hay una excepción- cuando uno le da la mano para levantarse”.

Recalcó que eso representa el humanismo mexicano. “Nosotros damos la mano al que sufre, al que tiene problemas, porque ese es el pueblo de México, esa es la característica del pueblo de México”.