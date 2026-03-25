Bahía de Banderas presume seguridad y playas de clase mundial: Héctor Santana

De cara a la Semana Santa

Asimismo, amplían el acceso libre a los arenales para habitantes

Por Gloria Carpio

El presidente municipal de Bahía de Banderas, Héctor Santana, aseguró que el municipio nayarita se consolida como uno de los destinos de playa más seguros y con mejores servicios del país, al romper récord de inversión en obra pública, recuperar el control de sus plantas de tratamiento de aguas y ampliar el acceso libre a las playas para habitantes y turistas.​

El alcalde Héctor Santana se dijo “muy contento” de representar a Bahía de Banderas y aprovecha la entrevista con DIARIO IMAGEN para lanzar una invitación directa: visitar Nayarit y, en particular, el municipio que gobierna, donde asegura se encuentran “la mayoría de las playas más bonitas de México”. Presume que Bahía de Banderas es “uno de los municipios más seguros del país” y que, entre los destinos de playa, es de los que cuentan con mayor número de playas certificadas, no con “cualquier certificación”, sino con distintivos Blue Flag, certificaciones platino y normas específicas que garantizan seguridad, limpieza y una experiencia “única” para los visitantes.

​

El edil subraya que estas certificaciones no son solo un sello turístico, sino la confirmación de que las playas están en condiciones óptimas para el disfrute de locales y foráneos, con estándares de cuidado ambiental y de servicio que colocan al municipio en una vitrina internacional.

​

Defensa del acceso libre a las playas

​

Cuestionado sobre el acceso a la zona federal marítimo-terrestre, Santana enfatiza que su gobierno trabaja “en todo momento” en coordinación con el gobierno del estado y con la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, para garantizar que todos los accesos a la playa sean reconocidos como libres. Explica que su objetivo es integrar estos accesos al programa de ordenamiento ecológico de Bahía de Banderas y, posteriormente, incorporarlos al plan de desarrollo urbano, de manera que queden legalmente protegidos y “nadie nos los quite en un futuro”.

​

Con una frase contundente, el presidente municipal fija postura frente a intentos de privatización de hecho: “Las playas no se venden. Las playas son del pueblo y de los visitantes, son de todos los mexicanos”. Para Santana, esta definición jurídica y política es parte de un proyecto que busca hacer compatible el crecimiento turístico con el derecho de la población a disfrutar del litoral sin restricciones indebidas.

​

Crecimiento acelerado y el reto de los servicios

​

Al hablar de los retos de su administración, Héctor Santana recuerda que Bahía de Banderas es uno de los municipios que más ha crecido a nivel nacional, con más desarrollo, más habitantes, más comercio y más empresas de prestación de servicios turísticos. Este boom llegó, reconoce, sobre una base de fuerte rezago en infraestructura de servicios, lo que lo obligó a centrar su gestión en evitar el colapso de esos sistemas y en ofrecer certeza a la inversión.​

El alcalde enumera los frentes en los que ha enfocado recursos: garantizar abasto de agua, buen tratamiento de aguas negras, drenaje, electricidad, servicios públicos y seguridad, condiciones que, dice, dan confianza a quienes deciden invertir en el destino. Afirma que en el último año su gobierno “rompió récord” en inversión de obra pública: “Lo que he hecho en un año es el equivalente a lo que invirtieron en 10 años anteriores. En un año solamente igualamos a tres administraciones juntas”.​

Recuperación de plantas de tratamiento y calidad del agua​

Uno de los puntos que más presume el presidente municipal es el saneamiento de las aguas y la recuperación del control público sobre las principales plantas de tratamiento. Explica que las plantas más grandes de Bahía de Banderas estaban concesionadas y que, bajo su gestión, dejaron de estar en manos privadas para pasar a ser parte del municipio, que ahora las opera “de mejor manera”.​

Santana aporta un dato técnico para ilustrar el cambio: cuando su administración llegó, la calidad del agua medida en cloración era de 60 por ciento; hoy, asegura, se ubica en 98 por ciento. Con ello, sostiene que Bahía de Banderas es el municipio con mejor calidad del agua en Nayarit y uno de los que presentan mejor calidad a nivel nacional, un logro que, admite, ha requerido “mucho esfuerzo” y una estrecha colaboración con la población “vallabanderense”. “Estamos construyendo el mejor municipio del país y hoy un gran destino a visitar y a descubrir”, afirma.​

Seguridad: destino tranquilo para turistas nacionales y extranjeros

​

Sobre la seguridad, tema central para cualquier destino turístico, Santana reitera que Bahía de Banderas es “uno de los destinos más seguros de México”. Asegura que en el municipio “no hay delitos de alto impacto” y que “cualquier ciudadano se siente seguro”, algo que, sostiene, se comprueba con la presencia constante de visitantes extranjeros, sobre todo provenientes de Canadá y Estados Unidos, que se quedan a vivir por temporadas completas y terminan haciendo comunidad con los habitantes locales.​

El edil describe escenas cotidianas como muestra de tranquilidad: turistas y residentes que caminan por las playas, las avenidas o los parques, o que recorren los seis tianguis artesanales con que cuenta Bahía de Banderas, sin sentir temor. Atribuye esta percepción de seguridad no solo a una policía “capacitada” y “equipada” y a la existencia de un mando único entre las fuerzas armadas, sino también a la cultura del vallabanderense y del nayarita, a quienes define como personas “serviciales, no de conflicto”. Subraya que el municipio está “muy cuidado” por el Estado y por la Federación, lo que refuerza su estatus como destino seguro.​

Espectáculo mundial: Cirque du Soleil sobre el agua

​

En el terreno del entretenimiento, el presidente municipal destaca la presencia de un espectáculo de talla mundial: el Cirque du Soleil, que actualmente se presenta en Bahía de Banderas. Informa que el show tiene funciones de martes a sábado en un gran hotel, Vidanta, y que se trata de un montaje sobre agua, “uno de los espectáculos únicos del mundo que deben de conocer”.​

Aunque muchos de los artistas no hablan español de manera fluida, Santana puntualiza que buena parte de los diálogos están en español, lo que facilita que el público nacional se sienta identificado sin perder el carácter internacional del espectáculo. Para el alcalde, este tipo de atracciones complementa la oferta de sol y playa y coloca al municipio en una liga distinta dentro de los destinos turísticos del país.​

Las encuestas le favorecen para ser gobernador de Nayarit

Durante la charla, se deja entrever que él podría ser el próximo gobernador de Nayarit “agradezco a las encuestas y sondeos que me han colocado bien posicionado” dijo y señala que estos números reflejan la confianza creciente de la ciudadanía en su trabajo al frente de Bahía de Banderas.​

El alcalde afirma que ha optado por una ruta muy clara: “me he dedicado a dar resultados porque la gente en Bahía Banderas estaba cansada de políticos que nada más prometían y no cumplían”. Insiste en que la población ya no quiere “promesas ni palabras bonitas”, sino “hechos y resultados”, algo que, sostiene, su administración está entregando y se compromete a seguir haciendo. Habla de ejercer la responsabilidad conferida por el pueblo con “mucha dignidad, con mucha responsabilidad, con honestidad y con mucho orgullo”. “Es un orgullo ser el alcalde de Bahía de Banderas, uno de los mejores destinos turísticos no nada más de México, sino del mundo”, resume.

​

Invitación abierta a Nayarit

​

Al final de la entrevista, Héctor Santana lanza un último mensaje: invita a todos a visitar Bahía de Banderas y condensa su identidad en una frase breve: “Bahía Banderas es Nayarit”. Con ello busca reafirmar la pertenencia del municipio al proyecto estatal y nacional, y al mismo tiempo proyectarlo como emblema de la nueva cara turística y de desarrollo de la entidad.

Cuestionado sobre el acceso a la zona federal marítimo-terrestre, Santana enfatiza que su gobierno trabaja “en todo momento” en coordinación con el gobierno del estado y con la presidenta de la República para garantizar que todos los accesos a la playa sean reconocidos como libres. Sobre la seguridad, tema central para cualquier destino turístico, Santana reitera que Bahía de Banderas es “uno de los destinos más seguros de México”. Asegura que en el municipio “no hay delitos de alto impacto” y que “cualquier ciudadano se siente seguro”.