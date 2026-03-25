EU presenta un plan de paz, mientras planea el despliegue de otros 3 mil soldados

Tensa calma en Medio Oriente

Irán rechaza la propuesta de Trump para poner fin a la guerra y reivindica su soberanía sobre Ormuz

Mientras el gobierno de Donald Trump presenta un plan de paz de 15 puntos a Teherán, el Departamento de Defensa estadounidense va a desplegar cerca de 3,000 soldados de la 82ª División Aerotransportada, una de las grandes fuerzas de élite del ejército estadounidense, en Medio Oriente.

Según el presidente estadounidense, Irán está ansioso de llegar a un acuerdo y ha ofrecido un “regalo” relacionado con el estrecho de Ormuz que mantiene bloqueado y el gas y el petróleo iraníes. “Es un premio que vale una cantidad enorme de dinero”, ha subrayado.

El plan de paz contiene exigencias similares a las que planteaba Estados Unidos en las fracasadas negociaciones con Irán en vísperas de la ofensiva que lanzó junto a Israel el 28 de febrero: compromiso de Teherán para no desarrollar armas nucleares y fin del apoyo del régimen a grupos radicales islamistas en Oriente Próximo.

A estas reclamaciones se une la de la apertura del estrecho de Ormuz, según han informado altos cargos al periódico The Wall Street Journal. A cambio, Irán recibiría lo que viene siendo una de sus grandes reclamaciones: el fin de las sanciones que lastran su economía. Además, se le permitiría desarrollar un programa nuclear con fines civiles, bajo la supervisión de Estados Unidos.

No está clara, hasta el momento, cuál será la respuesta de Irán, que desde que Trump reveló el lunes la existencia de contactos entre los dos adversarios ha rebajado la importancia de esos tratos. Los nuevos líderes iraníes, procedentes de la línea dura del régimen, sostienen que a sus demandas previas ahora suman el pago de reparaciones por los daños causados en las semanas de ataques.

Trump no hizo referencia a esta propuesta, pero se mostraba entusiasta sobre las perspectivas de un acuerdo, insistía en que Teherán está deseoso de cerrar un pacto y hablaba de un misterioso “regalo” enviado por Irán. “Nos han dado un regalo y el regalo llegó hoy. Es un regalo muy grande, que vale una cantidad enorme de dinero”, apuntó el republicano. “No es nada nuclear, tiene que ver con el gas y el petróleo, y es algo muy bonito lo que han hecho”.

“Estamos en negociaciones ahora mismo”, ha insistido Trump, aunque Irán se muestra mucho menos entusiasta en sus comentarios públicos sobre los contactos.

EU amenaza con atacar Irán con más intensidad si Irán no acepta derrota

Washington ha amenazado este miércoles con atacar Irán “más duramente de lo que jamás han sido atacados” si no acepta su derrota, informó la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.

En medio de las informaciones sobre las negociaciones, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ha asegurado que la guerra continúa “en pleno apogeo”, mientras se suceden las informaciones sobre las negociaciones.

Teherán rechaza la propuesta de Trump y reivindica su soberanía sobre Ormuz

Irán ha movido ficha este miércoles al rechazar la propuesta de 15 puntos del presidente estadounidense Donald Trump para poner fin a la guerra, ya que considera sus términos “excesivos”, pero ha dejado un resquicio para proseguir los contactos mientras los países mediadores tratan de conseguir, contra el reloj, una reunión entre los representantes de los dos adversarios. Ese encuentro puede ser, según advierten los intermediarios, la última oportunidad para evitar una escalada aún más encarnizada.

El rechazo del gobierno iraní al plan que les hizo llegar Pakistán a principios de esta semana en nombre de Washington se ha conocido a través de las declaraciones de un alto cargo de Teherán a la cadena de televisión Press TV. Ve la propuesta de la Administración de Trump como “excesiva y alejada de la realidad del fracaso de Estados Unidos en el campo de batalla”.

El alto cargo también considera el plan “engañoso” y recuerda que la Administración Trump ha seguido una pauta con Teherán este mandato: inició negociaciones y, mientras estaban en curso, atacó territorio iraní. O, como en la guerra de junio de 2025, apoyó los bombardeos de Israel en pleno diálogo con Washington e incluso se acabó sumando.

En 2025 dañó las instalaciones nucleares del país; en esta ocasión, ha matado a buena parte de la cúpula de mando iraní, incluido el líder supremo Alí Jameneí, sustituido por su hijo Mojtaba, al que Israel da por vivo y participando en el proceso de decisiones, según las estimaciones de de sus servicios secretos.

Esa pauta, denuncia Teherán, podría repetirse ahora: mientras propone conversar, Estados Unidos concentra refuerzos militares en la zona del golfo Pérsico, cuya llegada se espera este mismo viernes, cuando se cumple el ultimátum de Trump

Si Washington no parece haber cedido un ápice en sus exigencias tras cuatro semanas de guerra, Teherán tampoco da su brazo a torcer y mantiene una postura de máximos. Según la fuente de Press TV, exige que Estados Unidos e Israel cesen totalmente las “agresiones y asesinatos” a Irán y a sus aliados. También reclama un mecanismo que garantice que no las iniciarán de nuevo, el pago de reparaciones de guerra y el reconocimiento de su soberanía sobre el estrecho de Ormuz como un “derecho natural y legal”.

Un portavoz militar iraní, Ebrahim Zolfaghari, ha asegurado que la situación en el estrecho de Ormuz “no volverá a ser la que era” y que su país decidirá qué barcos pueden atravesarlo y cuáles no. “La autoridad para permitir el paso es nuestra”, ha indicado el representante, que horas antes había desdeñado la propuesta estadounidense: Washington, aseguraba, “está negociando solo consigo mismo”.

En Israel —que quiere continuar la campaña que lanzó con EU— estiman que el diálogo tiene muy pocas probabilidades de éxito y casi seguro fracasará, por lo que no reina la preocupación, según la televisión pública. Sí existe un cierto “temor” a que Trump imponga de repente a su aliado un alto el fuego temporal

De hecho, el ejército está centrando sus bombardeos en instalaciones militares o de producción de misiles balísticos, así como objetivos de la Guardia Revolucionaria o la milicia Basij, en un intento de completar el mayor número posible de objetivos ante un eventual cese de las hostilidades. El primer ministro, Benjamín Netanyahu, ha hecho una digresión cuando hablaba sobre Hezbolá por videoconferencia con las autoridades del norte del país (las más castigadas por los disparos de la milicia libanesa) para señalar que la guerra en Irán “continúa con plena fuerza”. No está, sin embargo, bombardeando instalaciones energéticas (como le exigió el presidente de EE UU), ni matando líderes de peso.