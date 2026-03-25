Conagua y fuerzas federales clausuran pozos ilegales en Oaxaca tras operativos de cateo

Intervienen dos inmuebles

Como parte de la estrategia nacional para combatir la extracción ilícita de recursos hídricos y garantizar la seguridad hídrica del país, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) implementó dos operativos de cateo en domicilios señalados por la venta irregular de agua en pipas.

En coordinación con la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano, la Agencia Federal de Investigación y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Oaxaca, Conagua intervino dos inmuebles donde se operaban pozos sin títulos de concesión.

En el primer sitio, ubicado en San Sebastián Tutla, se clausuró un pozo profundo con infraestructura de explotación comercial y se aseguraron dos carros tanque utilizados para la trasportación de agua. En el segundo, en Santa Lucía del Camino, se inhabilitaron dos pozos y una cisterna, quedando bajo resguardo federal.

Estos operativos son el resultado directo de visitas de verificación realizadas por los inspectores de la Conagua, con base en denuncias presentadas por la ciudadanía, quienes informaron de presuntas anomalías en la comercialización de agua.

Una vez realizados los aseguramientos y las clausuras, Conagua inició los procedimientos judiciales correspondientes para que la autoridad determine las acciones definitivas conforme a derecho.

Con estas acciones, Conagua ratifica su compromiso con la cero tolerancia a la explotación clandestina de agua, atacando frontalmente el lucro con bienes nacionales, por particulares que no cuentan con permisos legales ni cumplen las normas ambientales.

Asimismo, se atiende la instrucción de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, acerca de emprender acciones que permitan la recuperación de volúmenes de agua, así como frenar el abatimiento de los acuíferos locales, pues con ello se fortalece la gestión hídrica con justicia social, encaminada a garantizar el derecho humano al agua de las y los mexicanos, principalmente los más vulnerables en materia hídrica.