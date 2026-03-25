Anuncian suspensión del servicio en estaciones de la Línea 2 o Verde del Mexicable, en Edomex

Obras de mantenimiento

Los trabajos preventivos que tienen por objetivo garantizar un servicio de calidad, seguro y eficiente, se llevarán a cabo del 28 de marzo al 14 de abril

Tlalnepantla, Estado de México.– Del 28 de marzo al 14 de abril, el Gobierno del Estado de México dará mantenimiento a la Línea 2 o Verde del Sistema de Transporte Masivo Mexicable, que va del Metro Indios Verdes a la estación Hank González II, con el fin de garantizar un servicio de calidad, seguro y eficiente a los usuarios de la parte alta de la zona de Tlalnepantla y Ecatepec.

Rosa María Zúñiga Canales, Directora General del Sistema de Transporte Masivo y Teleférico (SITRAMYTEM) informó que los trabajos de mantenimiento del teleférico se llevan a cabo cada año, de carácter mayor y de manera rutinaria se realizará en tres etapas, que implicarán suspensiones del servicio de acuerdo al calendario establecido, por lo que se hace un llamado a la ciudadanía para tomar las previsiones necesarias en sus traslados.

Cronograma y trayectos:

La primera etapa será del sábado 28 de marzo al jueves 2 de abril, por lo que se interrumpirá el servicio de manera provisional en las estaciones Hank González II (7), La Mesa (6) y Dr. Jorge Jiménez Cantú (5-B), del Bucle “C”.

La segunda se realizará del viernes 3 al miércoles 8 de abril, en las estaciones Dr. Jorge Jiménez Cantú (5-A), San Isidro (4) y Periférico (3-B), del Bucle “B”.

La tercera etapa será del jueves 9 al martes 14 de abril, en las estaciones Periférico (3-A), Tanque de Agua (2) e Indios Verdes (1), del Bucle “A”.

En el proceso, técnicos especializados efectuarán una revisión y corrección preventiva de los sistemas que lo requieran, por lo que se hace un llamado a la ciudadanía para tomar las previsiones necesarias en sus traslados.

Como parte de los trabajos se tiene contemplado ajustar la tensión del cable portador-tractor donde se desplazan las canastillas; la limpieza interna de los motores principales, el cambio de filtros, la verificación de conexiones eléctricas y lubricación de puntos específicos, así como la limpieza a los ventiladores de refrigeración. Además, se revisarán los sistemas de frenado y balatas; se realizará una limpieza y lubricación a los sistemas de tracción, es decir, la corona dentada de la polea motriz.

También se realizarán diversas actividades de revisión y mantenimiento a las plantas de emergencia; limpieza y servicio de los tableros eléctricos y de control; así como revisión visual del sistema contra incendios, a los sistemas de recaudo, validadores, torniquetes de entrada, salida, sanitarios, garitas, a los sistemas informáticos, entre otros.