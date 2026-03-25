México impulsa el Modelo de Atención Universal de Cáncer de Mama: Salud

El objetivo es homologar servicios, reducir tiempos de diagnóstico y garantizar el seguimiento de pacientes mediante interoperabilidad clínica

El Curso Regional de Imagen en Mama, organizado por el Instituto Nacional de Cancerología (INCan) con el apoyo del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), reunió cerca de 30 especialistas de México y 13 países de América Latina. El curso tuvo como objetivo fortalecer la capacidad regional para la detección, diagnóstico y manejo del cáncer de mama mediante técnicas avanzadas de imagen médica, promoviendo la adopción de estándares internacionales de calidad y seguridad.

En la inauguración, la doctora Laura Zapata Irisson, quien asistió en representación del secretario de Salud, David Kershenobich, destacó que México impulsa el Modelo de Atención Universal de Cáncer de Mama, orientado a garantizar atención homogénea en todas las instituciones de salud y asegurar el seguimiento continuo de las pacientes mediante interoperabilidad clínica nacional.

La especialista señaló que la estrategia nacional se sustenta en tres pilares: el uso de tecnologías como mastografía y ultrasonido para el tamizaje, la promoción de la exploración clínica y la autoexploración, así como el acceso oportuno a diagnóstico y tratamiento integral. Estas acciones buscan reducir los tiempos de atención —que actualmente pueden extenderse hasta 14 meses— y disminuir la mortalidad, dado que se estima que una de cada ocho mujeres desarrollará esta enfermedad a lo largo de su vida.

El director general del INCan, Oscar Gerardo Arrieta Rodríguez, enfatizó que el diagnóstico oportuno es clave para mejorar la sobrevida, ya que en México una paciente puede tardar entre seis y siete meses en iniciar tratamiento, lo que favorece la progresión a etapas avanzadas de la enfermedad. Señaló que la actualización en técnicas avanzadas de imagen y la adopción de estándares internacionales son fundamentales para mejorar la práctica clínica.

Durante el curso se reunieron médicos, radiólogos y líderes de opinión de América Latina para fortalecer capacidades regionales y actualizar conocimientos en imagen mamaria. La iniciativa forma parte de los objetivos institucionales alineados al Plan Nacional de Desarrollo y al Programa Sectorial de Salud, orientados a fortalecer la formación de recursos humanos, la innovación tecnológica y la capacitación continua del personal médico.

El representante de la Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad (CCINSHAE), Miguel Ángel García Salcido, destacó la relevancia de la cooperación técnica entre países y el fortalecimiento de redes de salud, señalando que estos espacios permiten compartir experiencias y articular esfuerzos para mejorar la atención médica. Además, enfatizó que la CCINSHAE promueve ecosistemas de investigación y la formación de personal altamente especializado mediante la integración de institutos y hospitales.

En la inauguración también participaron la Jefa de Medicina Nuclear e Imagen Diagnóstica en la División de Salud Humana del OIEA, Diana Páez; el director de Investigación Tecnológica del Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares, José Tendilla y el director encargado de Asuntos Nucleares Internacionales de la Secretaría de Energía (SENER), Gustavo Ángel Rojas Hernández.

El Curso Regional de Imagen en Mama concluyó exitosamente, cumpliendo con los objetivos de actualizar conocimientos, fortalecer la detección y diagnóstico temprano de cáncer de mama y promover la adopción de estándares internacionales de calidad en la práctica clínica.