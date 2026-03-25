Gobierno de la CDMX entrega obras de transformación en Huipulco y Santa Úrsula

Rumbo al Mundial 2026

La Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, encabezó la entrega de los trabajos «Obras que transforman Huipulco y Santa Úrsula: la pelota vuelve a casa», proyectos integrados en el programa «Parques Alegrías» que abarcan las demarcaciones territoriales de Coyoacán y Tlalpan. Durante el acto, se destacó que el mobiliario de estas nuevas instalaciones fue fabricado con lonas de campañas previas y materiales reciclados, promoviendo la sustentabilidad y el aprovechamiento de residuos.

Como parte de la estrategia de Mejoramiento Barrial, se construyó un comedor comunitario en las inmediaciones de la zona para reactivar y apoyar la economía familiar. El espacio público recuperado cuenta ahora con una pista de trote, ocho juegos infantiles, 17 aparatos de ejercicio, 25 nuevas luminarias y áreas verdes rehabilitadas.

Desde las inmediaciones del Estadio Ciudad de México, sede histórica de cuatro mundiales, la Jefa de Gobierno señaló que la proximidad del torneo global funcionó como un acelerador para las obras de infraestructura que se requerían en la capital.

Al respecto, Brugada Molina aseveró: _“Queremos ser la mejor sede mundialista”,_ destacando que se han construido 500 canchas en toda la Ciudad de México para el fomento deportivo de la ciudadanía.

Además de las áreas recreativas, se informó que todas las colonias perimetrales al recinto deportivo están siendo intervenidas. Un total de 7 mil viviendas recibieron de manera gratuita sistemas de captación de agua de lluvia y calentadores solares. Sobre este esfuerzo, la Jefa de Gobierno puntualizó: _“Nos dedicamos a garantizar que los servicios básicos en esta parte de la ciudad pudieran estar plenamente en esta ciudad y lo logramos”._

Se hizo entrega del Parque Alegría Chespirito, donde se realizó el mantenimiento general del parque y sus áreas verdes, así como labores de balizamiento y aplicación de pintura para mejorar la imagen urbana. Este nuevo espacio cuenta con vegetación renovada, conservación de áreas arboladas e instalación de mobiliario urbano y luminarias que fomentan la seguridad y la comodidad de los visitantes. Siguiendo el modelo de los Parques Alegrías, se crearon espacios recreativos que incluyen trotapistas y juegos infantiles para el fortalecimiento del tejido social.

En materia de infraestructura hidráulica y vial, se presentó el Jardín de Agua de Lluvia, una obra diseñada para captar 10 mil millones de litros de agua pluvial y ponerlos al servicio de la población. De igual manera, se entregaron 10 kilómetros de pavimentación en el Circuito Azteca.

Finalmente, se informó que próximamente se entregará la Calzada de Tlalpan totalmente terminada y entrará en operación el Tren Ligero denominado “El Ajolote”, consolidando la movilidad y el entorno urbano de cara a 2026.