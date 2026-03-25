Estudiante de la UAEMéx gana bronce en Olimpiada Mexicana de Filosofía

Toluca, Méx.- El estudiante de sexto semestre del Plantel “Lic. Adolfo López Mateos” de la Escuela Preparatoria de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx), Jesús Daniel Salgado Cruz, obtuvo el tercer lugar en la XIV Olimpiada Mexicana de Filosofía, realizada en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, dentro de la Categoría de Ensayo Presencial en Lengua Materna.

La Olimpiada Mexicana de Filosofía tiene como objetivo fomentar el análisis, la argumentación y el pensamiento crítico entre estudiantes de nivel medio superior de todo el país.

En este contexto, la medalla de bronce obtenida por Jesús Daniel es resultado de un proceso de preparación académica constante, acompañado por asesoría docente y meses de disciplina, que además representaron una experiencia formativa tanto en el ámbito académico como personal.

“Obtuve el tercer lugar con un ensayo sobre Descartes, visto como ideólogo de la modernidad y también de la colonización. Mi interés por la filosofía surgió durante la pandemia; encontré citas de Camus y Nietzsche que llamaron mi atención. A partir de ahí, un profesor me motivó a profundizar y comencé una formación académica que va desde Sócrates, Platón y Aristóteles hasta filósofos contemporáneos, lo que me permitió desarrollar un pensamiento propio”, explicó el estudiante.

Por su parte, su asesora, Adriana Espinoza Cerviño, docente de Filosofía en el Plantel “Cuauhtémoc”, destacó que este logro es fruto del trabajo previo realizado en la Olimpiada Interpreparatoriana de Filosofía, organizada por primera vez en la UAEMéx, la cual incluyó un proceso de selección y capacitación académica.

Asimismo, subrayó que entre los principales criterios de evaluación destacaron la originalidad del pensamiento, la capacidad argumentativa y el conocimiento general de la disciplina.

“Esta formación permitió que los estudiantes desarrollaran habilidades y estrategias propias de la filosofía, con el objetivo de desempeñar el mejor papel posible, tanto en lo personal como en representación de la institución”, señaló.

Durante su participación en Puebla, Jesús Daniel destacó el valor del intercambio académico con estudiantes de otras entidades, lo que fortaleció su formación y le permitió ampliar sus horizontes a través de nuevas lecturas y autores recomendados por sus compañeros.

Respecto a la importancia de la filosofía en la actualidad, tanto el estudiante como su asesora coincidieron en su papel fundamental para el desarrollo del pensamiento crítico en los jóvenes, especialmente en un contexto influido por algoritmos y tendencias digitales.

“Es fundamental que los estudiantes se cuestionen el porqué de las cosas. La filosofía no solo forma estudiantes destacados, sino también ciudadanos críticos. Es una herramienta con un enorme potencial para construir una sociedad más justa, igualitaria y solidaria”, señalaron.