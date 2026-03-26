Playas de Q. Roo, sin riesgo por derrame de hidrocarburo

Crisis ambiental en el Golfo de México

Vientos actúan como una barrera natural, evitando que el crudo llegue al Caribe mexicano

Chetumal.- A pocos días del inicio de las vacaciones de Semana Santa, la costa de Quintana Roo se mantiene libre de afectaciones por la fuga de hidrocarburo registrada en el Golfo de México, que ya impacta gravemente a estados como Veracruz y Tabasco.

Luis Antonio Morales Ocaña, meteorólogo de la Secretaría de Protección Civil de Playa del Carmen, explicó que los vientos dominantes del este y sureste actúan como una barrera natural, evitando que el crudo llegue al Caribe mexicano. “Para nosotros no hay ninguna probabilidad de impacto; el problema es para la vertiente oriental, desde Tamaulipas hasta Tabasco, e incluso Campeche”, detalló.

El especialista aclaró que si el derrame hubiera coincidido con los vientos del norte propios del invierno, el riesgo habría sido considerable, con posibilidad de alcanzar incluso Cuba o Florida. Sin embargo, las condiciones actuales descartan esa amenaza.

Con ello, Quintana Roo se declara listo para recibir a miles de turistas en Semana Santa, garantizando playas limpias y libres de contaminantes.

La situación es distinta en el Golfo, donde Greenpeace reportó manchones de crudo frente a la costa de Yucatán, aunque sin impacto directo en sus playas. Autoridades federales confirmaron que la fuga no provino de instalaciones de Pemex, sino de una empresa privada.

Hasta ahora, se estima que 630 kilómetros de litoral han sido afectados, principalmente en Veracruz, Tabasco y Campeche, donde la emergencia ambiental continúa.