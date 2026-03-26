Endurecen sanciones contra delitos ambientales

Reformas al Código Penal

El Congreso del Estado aprobó reformas al Código Penal para castigar con mayor severidad la contaminación y el maltrato animal, en respuesta a la creciente demanda social de justicia ambiental.

La iniciativa, impulsada por el diputado Renán Sánchez Tajonar, modifica el artículo 179 y eleva las penas hasta 9 años de prisión, además de incrementar las multas, con el objetivo de que las sanciones sean proporcionales al daño causado en ecosistemas, agua, suelo, biodiversidad y vida animal.

El legislador explicó que la reforma atiende vacíos legales evidenciados en casos recientes, como el del crematorio Xibalbá, donde se hallaron más de 130 mascotas en condiciones inadecuadas, hecho que generó indignación social. Antes de esta modificación, las sanciones alcanzaban un máximo de 5 años de cárcel, cifra considerada insuficiente frente a la magnitud de los daños.

Con esta aprobación, Quintana Roo envía un mensaje claro: quienes atenten contra el medio ambiente y la vida animal enfrentarán consecuencias más severas. El Congreso subrayó que la protección ambiental es clave para el desarrollo económico y social del estado, dada su riqueza natural, y que promover el respeto hacia los animales es parte de construir una sociedad más consciente y responsable.

En suma, la reforma fortalece el marco legal de la entidad y busca garantizar que los delitos ambientales no queden impunes, reforzando la responsabilidad colectiva de proteger el entorno natural y la vida que lo habita.