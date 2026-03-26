Llamado de Salud a no bajar la guardia en lucha contra el dengue en zona maya

Mantiene cero casos

Condiciones climáticas de la región favorecen la proliferación del mosquito transmisor

Por redacción DIARIOIMAGEN

Felipe Carrillo Puerto. – Durante el primer trimestre del año, la Secretaría de Salud confirmó que en la zona maya de Quintana Roo no se han registrado casos positivos de dengue. Pese a ello, las autoridades sanitarias insisten en que la población no debe bajar la guardia, ya que las condiciones climáticas favorecen la proliferación del mosquito transmisor.

La Jurisdicción Sanitaria Número 3 informó que en este periodo se analizaron 18 casos sospechosos en jóvenes de entre 10 y 25 años, todos descartados tras estudios de laboratorio. También se realizaron pruebas para detectar otros padecimientos transmitidos por vector, como zika y chikungunya, los cuales igualmente fueron descartados.

Ante este panorama, se han intensificado las jornadas de fumigación en colonias y comunidades de la Zona Maya, como parte de las acciones preventivas. Sin embargo, el llamado principal es hacia la ciudadanía: eliminar recipientes que acumulen agua, mantener patios y azoteas limpios y evitar criaderos del mosquito Aedes aegypti.

Las autoridades recalcaron que la participación comunitaria es clave para mantener la región libre de contagios. “No debemos confiarnos, la prevención es tarea de todos”, señalaron al exhortar a la población a sumarse a las campañas.

Refuerzo contra el tétanos: una vacuna olvidada en Cancún

Aunque en Quintana Roo no se han registrado casos de tétanos en los últimos años, especialistas advierten que la prevención sigue siendo indispensable, sobre todo en zonas costeras como Cancún, donde los accidentes con objetos metálicos oxidados son frecuentes.

La Secretaría de Salud aplica este biológico en ferias de empleo y jornadas municipales y estatales, pero la promotora de salud Nayeli Noguera reconoció que pocos adultos mantienen su esquema de vacunación al día. “Cuando ven un módulo, deberían acercarse y preguntar si necesitan vacunarse”, señaló.

En menores de edad, el esquema contempla cinco dosis, destacando la vacuna hexavalente que protege contra seis enfermedades graves en una sola aplicación: difteria, tétanos, tos ferina, hepatitis B, poliomielitis y Haemophilus influenzae tipo b. El refuerzo debe aplicarse a los 15 años y posteriormente cada diez años.

En adultos, la protección es crucial: quienes trabajan en construcción o manipulan metales están más expuestos a heridas profundas y sucias que pueden derivar en la enfermedad. Incluso mordidas de animales o quemaduras pueden ser detonantes.

Las mujeres embarazadas también deben recibir una dosis de Tdap en cada gestación, preferiblemente entre las semanas 27 y 36, según las recomendaciones generales de salud.

El tétanos, causado por la toxina del Clostridium tetani, puede provocar rigidez muscular dolorosa en mandíbula, cuello y abdomen, evolucionando a espasmos intensos, fiebre, sudoración, taquicardia y problemas respiratorios. Por ello, las autoridades insisten en que, aunque los casos sean inexistentes, la prevención no debe descuidarse.