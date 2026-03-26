Tuberculosis no cede en Quintana Roo; en 2025 sumó alrededor de 30 muertes

Refuerzan detección oportuna y seguimiento médico

Las defunciones están ligadas a diagnóstico tardío, abandono de tratamiento y enfermedades como diabetes

Por redacción DIARIOIMAGEN

Cancún.- Quintana Roo mantiene cientos de casos activos de tuberculosis y en 2025 suma alrededor de 30 muertes, según la Secretaría de Salud federal e Inegi, con un panorama que sigue encendiendo alertas por su persistencia.

Las defunciones están ligadas a diagnóstico tardío, abandono de tratamiento y enfermedades como diabetes, lo que ha obligado a reforzar vigilancia, detección oportuna y seguimiento médico según la Secretaría de Salud.

Conforme a datos de vigilancia epidemiológica federal, los casos se concentran principalmente en Benito Juárez, Othón P. Blanco y Solidaridad, donde la movilidad y densidad poblacional influyen en la transmisión.

Predominan los hombres entre los contagios, con mayor incidencia frente a mujeres, de acuerdo a estadísticas oficiales de salud.

La enfermedad afecta sobre todo a personas de 20 a 59 años, aunque también alcanza a adultos mayores.

Sesa intensifican campañas de prevención

La Secretaría de Salud estatal mantiene tratamiento gratuito, diagnóstico y monitoreo constante para contener contagios.

Aunque el tratamiento es largo, es curable, siempre que se cumpla bajo supervisión médica para evitar resistencia.

Factores como hacinamiento, movilidad y comorbilidades continúan favoreciendo la presencia de la enfermedad en la entidad, detallaron autoridades sanitarias.

De acuerdo a la Secretaría de Salud en Quintana Roo, intensifican campañas, pruebas y control de contactos, especialmente en zonas urbanas.

La atención se enfoca también en grupos vulnerables, como personas con diabetes o sistemas inmunológicos debilitados.

Se reportan 25 mil nuevos casos de tuberculosis al año

A nivel nacional, se reportan aproximadamente 25 mil nuevos casos de tuberculosis al año, según el titular del Laboratorio de Microbiología Clínica del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias “Ismael Cosío Villegas” (INER), Eduardo Becerril Vargas; destacó que ya se tienen tecnologías que detectan “en dos horas” las bacterias causantes.

En tanto, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) atiende anualmente 12 mil casos de esta enfermedad infecciosa que es prevenible en sus formas graves desde el nacimiento con la vacuna BCG (Bacilo de Calmette-Guérin).

¿Qué es la tuberculosis?

El titular del Laboratorio de Microbiología Clínica, Eduardo Becerril, explicó que la tuberculosis es una enfermedad infecciosa causada por bacterias que se transmiten por el aire y afecta principalmente a los pulmones.

Detalló que la tuberculosis pulmonar se contagia por vía aérea, cuando una persona infectada tose, escupe, habla o estornuda sin protegerse, lo que libera pequeñas gotas en el aire. Esta enfermedad puede afectar a cualquier persona, sin importar edad ni sexo.