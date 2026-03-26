Alista Fonatur último paquete de propiedades para venta en Cancún

Agotó la oferta de 33 predios entre 2023 y 2025

Ingresos ya no se dirigirán a la urbanización de polos turísticos, sino al fortalecimiento del turismo comunitario

Por redacción DIARIOIMAGEN

Cancún. – El Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) está cerrando su ciclo de comercialización de tierras en Quintana Roo. Tras agotar la oferta de 33 predios entre 2023 y 2025, prepara un último paquete de propiedades en Cancún, cuyos ingresos ya no se dirigirán a la urbanización de grandes polos turísticos, sino al fortalecimiento del turismo comunitario.

La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que los terrenos restantes se ubican en la zona hotelera, a la altura del kilómetro 12.5, cerca del puente Nichupté. “La mayor parte de los predios de Fonatur se declararon área natural protegida; los pocos que quedan se comercializarán para impulsar el turismo comunitario”, señaló.

En la última etapa de ventas, Fonatur buscaba recuperar al menos 830 millones de pesos como precio de salida. De los 33 terrenos ofertados, 13 estaban en Cancún —algunos en Lomas de Vista Hermosa, con valores entre 11 y 107 millones de pesos— y 20 en la Marina Cozumel, con precios desde 3.8 hasta 72 millones.

La diferencia ahora radica en el destino de los recursos: mientras en el pasado se usaban para urbanizar los Centros Integralmente Planeados como Cancún, el nuevo decreto establece que las ganancias se canalizarán a capacitación e infraestructura en comunidades originarias, reforzando un modelo de turismo más incluyente.

Con este último paquete de tierras, Fonatur prácticamente concluye su papel como desarrollador inmobiliario en Cancún, dejando como legado áreas protegidas y un giro hacia proyectos que buscan equilibrar desarrollo turístico con beneficios sociales.

Cancún se prepara con nueva terminal aérea

La gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, anunció que la nueva terminal del Aeropuerto Internacional de Cancún abrirá sus puertas en el marco de la Copa Mundial de Fútbol 2026, consolidando al destino como un punto estratégico de conectividad internacional.

“Este año, en un solo día, se registraron 370 operaciones aéreas en los cuatro aeropuertos internacionales del estado. Esa conectividad nos coloca en una posición privilegiada frente al Mundial”, destacó la mandataria.

El aeropuerto de Cancún ya cuenta con vuelos directos hacia las 16 sedes de la justa deportiva. Tan solo este sábado alcanzó 682 operaciones: 343 llegadas (73 nacionales y 270 internacionales) y 339 salidas (72 nacionales y 267 internacionales), reflejo de la fuerte demanda que mantiene al Caribe mexicano como uno de los aeropuertos más dinámicos del país.

Aunque aún no se rompe el récord histórico de 700 vuelos en un día, la tendencia confirma el crecimiento sostenido. La presidenta municipal de Benito Juárez, Ana Paty Peralta, recordó que en noviembre pasado, durante el puente por el aniversario de la Revolución Mexicana, se registraron 533 operaciones en un solo día, cifra que también reflejó el repunte turístico.

Con la apertura de la nueva terminal, Cancún busca no solo atender el incremento de pasajeros durante el Mundial, sino también reforzar su papel como hub aéreo regional, garantizando mayor capacidad y servicios para los millones de visitantes que llegarán al Caribe mexicano.