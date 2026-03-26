Mejora Naucalpan acciones de salud, de la mano del gobierno del Edomex

Fortalecen servicios médicos

Naucalpan, Méx.- El gobierno encabezado por Isaac Montoya Márquez refrendó su compromiso con la salud de las y los naucalpenses al participar en una mesa de trabajo con la secretaria de Salud del gobierno del Estado de México, Macarena Montoya Olvera, con el objetivo de atender de manera directa las necesidades de la población y fortalecer los servicios médicos en el municipio.

Durante la reunión, realizada en el salón expresidentes, también asistieron autoridades sanitarias y del gobierno de Jilotzingo, ante quienes el Presidente Municipal destacó el trabajo coordinado que se ha impulsado con autoridades estatales y municipales, lo que ha permitido acercar servicios médicos a las comunidades que más lo requieren.

En este sentido, subrayó los avances del programa Impulsando tu Salud, una estrategia implementada a través del Sistema Municipal DIF que ha beneficiado a 6,747 personas mediante caravanas de atención con servicios de primer nivel, atención odontológica, suministro de medicamentos y pruebas de química sanguínea.

Asimismo, resaltó la operación de la Clínica de Especialidades Médicas, ubicada frente al Hospital Maximiliano, donde se brinda atención especializada a la población. Anunció que para este año se contempla ampliar sus capacidades, así como la oferta de servicios y horarios, con el fin de mejorar la cobertura y calidad en la atención.

El Presidente Municipal también reconoció el respaldo del Gobierno del Estado de México, que ha contribuido con diversas jornadas de salud, como la Jornada Comunitaria en Loma Colorada, campañas de vacunación y acciones integrales en distintas comunidades del municipio.

Como parte del diálogo institucional, el gobierno de Naucalpan planteó la necesidad de fortalecer la atención en rubros prioritarios, como la expedición de certificados de discapacidad y la atención a personas con problemas de adicciones, con el objetivo de brindar servicios más integrales y oportunos.