Galardona Mundo Ejecutivo a la síndica Leylany Richard

Desempeño del servicio público en Atizapán

Atizapán de Zaragoza, Méx.-Desde luego que el empoderamiento de todas y cada una de las mujeres del Estado de México, es una prioridad estructural y social necesaria para combatir la violencia de género, reducir la pobreza y fomentar el desarrollo integral. Estoy plenamente comprometida en seguir impulsando y apoyando a las atizapenses.

Expresó lo anterior, Leylany Richard, segunda síndica municipal de esta localidad, quién fue reconocida como una de las 200 mujeres más importantes e influyentes de México por el grupo editorial Mundo Ejecutivo.

La funcionaria expresó su orgullo por representar a las mujeres mexiquenses y atizapenses en este foro de liderazgo nacional. Leylany, es abogada, activista y actualmente se desempeña como representante popular de Morena y Coordinadora de la Defensa de la Cuarta Transformación en ese municipio.

Este reconocimiento destaca su labor en liderazgo femenino y su capacidad de transformación social desde su cargo público en favor de las familias mexiquenses.

«Gracias por el premio a Mundo Ejecutivo. Es un orgullo poder representar la voz de las mujeres atizapenses en esta cumbre de las 200 mujeres más importantes e influyentes de México, ser galardonada por el trabajo y esfuerzo en el desempeño del servicio público y por el impacto que generamos en la sociedad mexicana. Me llena de mucha satisfacción y gratitud, porque quiere decir que esta lucha por despertar conciencias está generando efecto», concluyó.