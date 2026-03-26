Combatir la crisis hídrica en Atizapán, prioridad del alcalde Pedro Rodríguez

Afirma José Ramón Jarquín

Atizapán de Zaragoza, Méx.- Al participar en el foro “Día Mundial del Agua: Agua y Género”, el Director de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, José Ramón Jarquín, afirmó que el alcalde Pedro Rodríguez Villegas es el primer presidente municipal a nivel nacional en adoptar soluciones basadas en la naturaleza como estrategia para combatir la crisis hídrica.

Durante su ponencia “Gestión territorial a través de soluciones basadas en la naturaleza, en el marco de la ciudad esponja”, José Ramón Jarquín presentó la estrategia territorio esponja asociada a la política “Atizapán Verde”, iniciativa impulsada por el Presidente Municipal, la cual contempla soluciones basadas en la naturaleza para promover la seguridad hídrica en el municipio.

Puntualizó que el primer proyecto con el que se busca implementar este reto de convertir a Atizapán en una ciudad esponja, es la rehabilitación del Parque de los Ciervos, mismo que prevé consolidarse como un espacio que contribuya a la seguridad hídrica al retener el agua proporcional de la microcuenca San Javier y con ello reducir inundaciones en las comunidades, a la vez que esa agua pueda ser aprovechada.

El titular de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano coincidió con el Alcalde Pedro Rodríguez al señalar que la problemática actual se encuentra en cómo se gestiona el agua, ya que en un mismo día una colonia puede no tener agua en la tubería y el mismo día inundarse, por lo que el modelo de ciudad esponja busca captar, retener, infiltrar y reutilizar el agua de lluvia, iniciativa que fue explicada por expertos en la materia.

Mediante este plan municipal, Atizapán de Zaragoza avanza en la consolidación de un modelo sustentable que ayude a procurar el recurso hídrico y con ello el medio ambiente.