Renuevan espacios en la Escuela Preparatoria Oficial 90 en MetepecEstado de México jueves 26, Mar 2026
Mejorar los espacios también es fortalecer la educación, porque una escuela digna impulsa el aprendizaje y la convivencia de toda la comunidad escolar. Afirmó Simón Mondragón Bernal, director general de Educación Media Superior del Estado de México en la Escuela Preparatoria Oficial No. 90, ubicada en Metepec. “Realizamos la entrega de la remodelación de espacios escolares, que permitirán a estudiantes, docentes y personal administrativo desarrollar sus actividades en mejores condiciones», dijo.