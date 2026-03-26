Renuevan espacios en la Escuela Preparatoria Oficial 90 en Metepec

Mejorar los espacios también es fortalecer la educación, porque una escuela digna impulsa el aprendizaje y la convivencia de toda la comunidad escolar. Afirmó Simón Mondragón Bernal, director general de Educación Media Superior del Estado de México en la Escuela Preparatoria Oficial No. 90, ubicada en Metepec. “Realizamos la entrega de la remodelación de espacios escolares, que permitirán a estudiantes, docentes y personal administrativo desarrollar sus actividades en mejores condiciones», dijo.