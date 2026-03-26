Clara Brugada triplica abasto de agua en más de 20 colonias de La Magdalena Contreras

Inversión de 150 millones de pesos

En las colonias de San Bernabé y TIerra Unida, las obras significaron un incremento de 100 litros por segundo

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, informó que se invirtieron 150 millones de pesos en obras del proyecto hidráulico integral para mejorar el suministro de agua potable, el drenaje y el saneamiento, en beneficio de habitantes de 20 colonias de la alcaldía La Magdalena Contreras.

Acompañada por el alcalde de la demarcación, Fernando Mercado Guaida, recordó que en marzo se registra la mayor escasez de agua en la ciudad, lo que obliga a muchas familias a depender del suministro mediante pipas.

“En La Magdalena Contreras se modernizaron las plantas potabilizadoras del Río Magdalena, se automatizaron cuatro pozos, se instalaron transmisores de presión, se rehabilitaron estaciones hidrométricas y se implementaron mecanismos de telemetría. Estas obras han permitido incrementar el suministro de agua en más de 20 colonias”, puntualizó la mandataria capitalina.

Ante vecinas y vecinos de esta zona, Brugada Molina destacó que en colonias como Tierra Unida y San Bernabé el abasto de agua se triplicó, con un incremento de 100 litros por segundo, equivalente a nueve millones de litros diarios. Reiteró que su administración trabaja para garantizar agua suficiente para la población: “agua para todas y todos”.

“La mejor transformación de la ciudad es garantizar un derecho básico. El agua debe entenderse como un derecho y una obligación del gobierno, no como un privilegio ni una mercancía. No debe ser sinónimo de desigualdad, sino de vida y bienestar para las familias”, enfatizó.

En cuanto al uso de agua tratada, informó que el caudal aumentó 70 por ciento, lo que equivale a aproximadamente 400 pipas o cuatro millones de litros diarios en la alcaldía.

Asimismo, indicó que se realizaron trabajos integrales de saneamiento y mantenimiento del drenaje para prevenir inundaciones, particularmente ante los daños registrados durante la temporada de lluvias del año pasado, así como para ampliar el aprovechamiento de agua tratada.

“En 2025 invertimos 150 millones de pesos en agua, drenaje y saneamiento. Son recursos provenientes de los impuestos de la ciudadanía que se traducen en obras y servicios”, señaló.

En materia de drenaje, detalló que se retiraron 18 mil metros cúbicos de azolve en distintas presas de La Magdalena Contreras, volumen equivalente a siete albercas olímpicas llenas de residuos. Además, informó que en Lomas Quebradas avanza la construcción de un muro de contención, el cual estará concluido antes del inicio de la temporada de lluvias.

Brugada Molina subrayó que su gobierno impulsa un cambio en el modelo de gestión hídrica. Explicó que anteriormente se privilegiaba la extracción de agua mediante pozos —alrededor de 800 en total, 400 en la ciudad y 400 en la zona conurbada—, lo que ha provocado desecación del subsuelo, grietas y hundimientos. Por ello, ahora se prioriza la protección del suelo de conservación y del denominado “bosque de agua”, evitando el crecimiento urbano en estas zonas y favoreciendo la infiltración de lluvia.

En este sentido, anunció la implementación del programa Acupuntura Hídrica, orientado a infiltrar agua en zonas con desequilibrio hídrico.

Por su parte, el secretario de Gestión Integral del Agua, José Mario Esparza Hernández, detalló que las acciones incluyen la rehabilitación de la Planta Potabilizadora Río Magdalena 2, la instalación de 20 transmisores de presión, la automatización de cuatro pozos y la rehabilitación de tres estaciones hidrométricas para el monitoreo de lluvias y la toma oportuna de decisiones.

Indicó que estas obras, con una inversión superior a 27 millones de pesos, benefician a 16 colonias, entre ellas Tierra Unida y Lomas de San Bernabé, donde se logró reducir en 23 por ciento la incidencia de fugas y en 19 por ciento la falta de agua.

En materia de drenaje, precisó que se desazolvaron 17 mil metros cúbicos en la presa Texcalatlaco y mil 80 metros cúbicos en la presa Cieneguillas, esta última ubicada a tres mil metros sobre el nivel del mar, lo que permitirá disminuir la fuerza de las corrientes durante las lluvias. Además, se implementó infraestructura de telemetría conectada al C5 del Agua y estaciones pluviométricas para la asignación oportuna de cuadrillas.

También se construyó un muro de contención en la colonia Lomas Quebradas, como respuesta a las intensas lluvias registradas en la capital durante una de las temporadas más severas de los últimos años.

En cuanto al saneamiento, destacó una inversión cercana a 15 millones de pesos en la Planta de Tratamiento del Río Magdalena, cuya capacidad se incrementó de 30 a 50 litros por segundo. El agua tratada se destina al Deportivo 1° de Mayo y al Foro Cultural Magdalena Contreras.

El titular de la dependencia adelantó que en 2026 continuarán las acciones para mejorar el suministro en colonias como Tierra Unida y Ampliación Lomas de San Bernabé. Detalló que se incrementó en cinco litros por segundo la distribución de agua, se instaló telemetría en 11 rebombeos y se realizó la interconexión de una tubería de cuatro pulgadas a lo largo de 300 metros para reforzar el abasto.

Asimismo, se construye un tanque regulador y un muro de contención de agua pluvial en Lomas Quebradas, además de una obra de captación de agua de lluvia en San Jerónimo Lídice, con una inversión cercana a 20 millones de pesos.

Finalmente, una vecina de la colonia El Ocotal agradeció la implementación de estas acciones, al señalar que brindan mayor certeza en el suministro de agua y mejoran el bienestar de las familias.