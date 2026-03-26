Mundial Social, una invitación del IMSS para que siga el futbol con inclusión y territorio: Zoé Robledo

Inauguración del torneo de Fútbol Sin Correr,

A través del Mundial Social, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) busca llevar la práctica del fútbol más allá de las grandes ciudades, con inclusión y territorio, y que la rehabilitación de 64 canchas que hizo el Instituto permanezca y sean una oferta más de las actividades deportivas, afirmó el director general, Zoé Robledo.

En la inauguración del torneo de Fútbol Sin Correr, en la Unidad Deportiva Independencia, Zoé Robledo dijo que el Seguro Social hace una invitación permanente a que después del Mundial de Fútbol de la FIFA continúe la práctica de este deporte con opciones para todas y todos.

Acompañado de la Jefa de Gobierno, Clara Brugada; el titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), Rommel Pacheco; la titular del Sistema Nacional DIF, María del Rocío García Pérez; y autoridades institucionales, Zoé Robledo destacó que el Seguro Social organiza tres torneos de cara al Mundial: el de Futsal femenil categoría 18-21 años, el Mundial T21 que incorpora a niñas y niños con Síndrome de Down, y Fútbol Sin Correr para personas de 50 años en adelante, el cual se conforma de equipos mixtos.

Destacó que ayer empezaron las eliminatorias del torneo de Futsal femenil en Oaxtepec, con la participación de cerca de 300 equipos, con visores de la Federación “porque la idea es también que se genere una cantera, una cantera de mujeres futbolistas de esta disciplina que después puedan participar en ligas, pero también en la selección nacional”.

Durante el evento, se nombró a la cancha de fútbol de la Unidad Deportiva Morelos como “Pioneras del Futbol Femenil Selección Mexicana 1970-1971”, en homenaje al equipo de mujeres que disputó la gran final en el Estadio Azteca y se convirtieron en campeonas del mundo.

Por su parte, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, destacó que el Seguro Social es un pilar histórico de la política social del país y reconoció el liderazgo de Zoé Robledo en impulsar iniciativas incluyentes como el Mundial Social y el torneo Fútbol sin Correr, además de resaltar la importancia de nombrar la cancha en honor a las pioneras del fútbol femenil, mujeres que rompieron estereotipos y demostraron que el deporte es un territorio de igualdad.

Señaló que la Ciudad de México está lista para vivir el ambiente mundialista con festivales, espacios de convivencia, promover un deporte accesible para todas y todos, acciones que permiten avanzar hacia un mundial sin discriminación, con 500 nuevas canchas rehabilitadas y acciones que impulsan la participación activa de personas adultas mayores, con lo cual se consolida a la capital como la ciudad más deportiva del país.

En su intervención, el titular de la Conade, Rommel Pacheco Marrufo, expresó que el Mundial Social y el torneo Fútbol sin Correr representan una oportunidad para que las personas adultas mayores vivan el deporte de manera activa y segura, ya que el impulso del IMSS y de la Ciudad de México demuestra que el deporte fortalece la salud comunitaria y transforma la vida de quienes participan con entusiasmo.

Pacheco Marrufo señaló que el fortalecimiento del deporte nacional avanza gracias a la habilitación de nuevas canchas y a la creación de torneos que promueven inclusión y participación, sumado a que la Conade impulsa competencias como la Copa Edad de Oro para demostrar que el fútbol es para todas y todos en cualquier etapa de la vida, y para celebrar la historia del deporte en México.

A su vez, el director de Prestaciones Económicas y Sociales del IMSS, Mauricio Hernández Ávila, destacó que jugar fútbol sin correr a partir de los 50 años es una forma segura y efectiva de mantenerse activo; además, esta modalidad fortalece el cuerpo, mejora el equilibrio y la coordinación, aspectos esenciales para prevenir caídas, una de las principales causas de lesiones y hospitalizaciones en personas mayores.

Subrayó que, para el Seguro Social, estas competencias representan verdaderas acciones de salud, pues fomentan la prevención, fortalecen la autonomía y ofrecen espacios de convivencia segura, donde se disfruta del fútbol mientras se cuida el bienestar comunitario.

La pionera del fútbol femenil Elvira Aracén Sánchez recordó la historia de las seleccionadas de 1970‐1971, quienes rompieron estereotipos y llevaron a México a dos mundiales, y con ello logaron un subcampeonato; por ello, afirmó que el fútbol es para todas y todos, y que hoy se cumple un sueño: ver a un país con salud.

Por su parte, Estela Gómez, capitana de la selección Ciudad de México Norte, en representación de los equipos de Futbol sin Correr, reconoció el impulso de las autoridades para crear el torneo, una iniciativa que reivindica a las personas mayores como protagonistas del deporte y de la vida social.