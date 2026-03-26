Morena quiere lograr control absoluto, sin depender de aliados

CLASE POLITICA Miguel Ángel Rivera

A pesar de la derrota del “plan B” de reforma electoral o, por ello mismo, lo ocurrido la noche de miércoles en la Cámara de Senadores seguramente reforzará los intentos del partido oficial, Morena, por tener el control absoluto del Poder Legislativo, sin necesidad de depender de supuestos o reales aliados.

Al no tener los “morenos” la mayoría calificada en ninguna de las dos cámaras del Congreso de la Unión, necesariamente dependerán de acuerdos con sus satélites o rémoras, cuyos intereses no son coincidentes. A pesar de ser minoritarios, los dos socios incómodos son los que deciden si avanzan o no las iniciativas del régimen que supuestamente construye la segunda etapa de la llamada Cuarta Transformación.

Eso fue precisamente lo que ocurrió la mencionada jornada nocturna del miércoles anterior, en donde la negativa del PT a aceptar que la mal llamada “consulta popular” para la revocación de mandato se realice al mismo tiempo que las elecciones federales programadas para junio del año venidero evitó que alcanzara validez legal esa meta.

En efecto, el caudillo de la llamada Cuarta Transformación intentó que la revocación de mandato se empatara con las elecciones intermedias de 2021, pero precisamente por no alcanzar la mayoría calificada -en esa época ni con el respaldo de sus rémoras- se tuvo que contentar con que esa votación se realizara en abril de 2022, con lo cual calmó un poco sus ansias de volver a hacer campaña, en esa ocasión supuestamente para defender su permanencia a pesar de que, como ocurre en la actualidad, nadie ha pedido destituir al Presidente (a) en funciones.

La consulta resultó desairada, pues el “acarreo” promovido desde áreas del gobierno apenas alcanzó para movilizar al 17 por ciento de los ciudadanos inscritos en la lista de electores. Eso sí, nueve de cada diez votantes lo hizo a favor de la continuidad del ex presidente López, con lo cual se satisfizo al menos parcialmente el enorme ego del político de Macuspana.

Aquel primer intento de reforma electoral diseñado por el cabecilla de la 4T fue frenado por el bloque opositor, cuyo número impedía que el oficialismo, incluidas sus rémoras, pudiera alcanzar la anhelada mayoría calificada.

En la actualidad se mantiene el desacuerdo de los partidos opositores, pero gracias a fallos ilegales del Instituto (INE) y Tribunal (TEPJF) electorales, Morena y satélites se beneficiaron de la sobrerrepresentación y los votos opositores ya no tienen peso definitivo, para deshacer el bloque mayoritario se requería la defección de uno de los integrantes de la mayoría oficialista. Ese papel le correspondió al PT, más preocupado por su propia supervivencia.

El dirigente del Partido del Trabajo y senador Alberto Anaya, adelantó que su partido apoyaría la reforma presidencial, salvo en lo referente a la modificación del artículo 35 constitucional, tendiente a cambiar la fecha de revocación de mandato.

Al participar en la sesión el reciente miércoles, el líder petista afirmó que, a pesar de dicha diferencia, su partido mantendrá el apoyo a la presidenta Claudia Sheinbaum.

“Les queremos decir también que nuestro partido va a acompañar en lo general esta iniciativa de ley y de modificación de la Constitución que hoy se presenta, estaremos a favor.

“También señalamos que nos separamos del contenido del dictamen en lo que se refiere al artículo 35 de la Constitución, pero lo más importante que queremos es que nuestro partido es fundador de la Cuarta Transformación y con ella seguiremos al lado de nuestra presidenta Claudia Sheinbaum”, manifestó el dirigente.

A nombre de la bancada del PAN, al presentar una moción suspensiva que, por supuesto, no fue aceptada, el senador Agustín Dorantes Lámbarri denunció que se trata de “una reforma innecesaria, inoportuna y riesgosa, una reforma electoral que nadie pidió.

Indicó que, en cambio, “la prioridad debería ser legislar sobre lo que realmente le interesa a este país: la inseguridad, la vinculación de los gobiernos al crimen organizado, el pésimo acceso a la salud, el rezago educativo y el deterioro cada vez más grande de la economía de las familias de nuestro país.

“Mientras aquí dicen que el pueblo quiere una revocación de mandato con el nombre de la presidenta en las boletas, la gente llega a un hospital y no hay medicamentos”, destacó el legislador panista, quien enseguida expuso:

“En México hay más de 27 millones de personas en rezago educativo, es decir, uno de cada cuatro mexicanos en edad adulta no saber leer, escribir, no terminó la primaria o la secundaria. Aun entre quienes sí están en las aulas, más de la mitad no alcanza niveles básicos de comprensión y aprendizaje.

“Ese es el tamaño del reto que enfrentamos en nuestro país”, añadió y luego remató: “hablando de seguridad, México sigue registrando niveles alarmantes de violencia, 80 homicidios diarios y más de 14 mil asesinatos en sólo seis meses”.

Por su parte, el presidente del PRI, Alejandro Moreno, difundió un comunicado en el cual celebró que, en la votación del “plan B” de la reforma electoral del gobierno de Morena, se logró dejar fuera la revocación de mandato, una maniobra que buscaba ensuciar la elección del 2027.

Hoy, aseguró, “ganó la democracia. Ganó el voto libre. Ganó México.

“¡Sí se pudo! ¡Paramos a los narcopolíticos de Morena! Logramos dejar fuera el perverso cambio al artículo 35. La revocación de mandato será en 2028. No la pudieron incluir en plena elección para meterle mano al proceso desde el poder”.

El también senador señaló que los de Morena querían al Estado en campaña, operando con todo el aparato y todos los recursos para inclinar la balanza. “¡No lo lograron!”, dijo.

Crece la confianza para invertir en México

Fuera del ámbito legislativo, otros sectores se mantienen involucrados en elevar el nivel de la producción nacional y las exportaciones.

En este sentido, ante el creciente interés por invertir en proyectos productivos en México, la empresa Citrus Patrimonial, que ha logrado posicionarse con éxito en la producción de limón persa de exportación, anunció la adquisición de nuevas tierras de cultivo en Yucatán y la emisión de certificados de participación para nuevos inversionistas.

El vicepresidente de la compañía, Rodrigo Castilla, dio a conocer la compra de un terreno de 150 hectáreas denominado Jaguar 5, ubicado al sur del estado, cerca de la frontera con Quintana Roo.

En este nuevo predio se desarrollarán cultivos de limón persa destinados a atender la creciente demanda de mercados internacionales, principalmente Estados Unidos y diversos países de Asia.

Castilla destacó que Estados Unidos se mantiene como el principal comprador de limón mexicano, al adquirir cerca del 98 por ciento de las exportaciones nacionales. A nivel global, el mercado del limón alcanza actualmente un valor aproximado de 19 mil millones de dólares, mientras que las exportaciones del producto suman 3 mil 438 millones de dólares, de los cuales 822 millones corresponden a México.

Uno de los factores que hace atractivo este cultivo es que no se trata de un producto estacional, ya que puede tener hasta 14 cortes en un periodo de 12 meses, lo que permite mantener producción constante durante todo el año.

“Si el limón está presente todo el año en el campo, no falta en la mesa de los mexicanos y además tiene una fuerte demanda internacional, se convierte en una alternativa muy atractiva para invertir a mediano y largo plazo”, explicó.

El vicepresidente de la empresa detalló que, a través de Citrus Patrimonial, las personas pueden participar en este sector mediante la adquisición de certificados de plantación con un valor de 300 mil pesos, los cuales amparan la posesión de 30 árboles de limón persa ubicados en terrenos de mil metros cuadrados dentro de este nuevo campo productivo en Yucatán, considerado uno de los estados más seguros del país.

Este esquema ha permitido democratizar la inversión en el campo mexicano, al facilitar la participación de inversionistas en proyectos de agronegocios patrimoniales con proyección internacional.

Los inversionistas han logrado incorporarse a un negocio global con crecimiento sostenido. De acuerdo con la empresa, las utilidades generadas se distribuyen 65 por ciento para el inversionista y 35 por ciento para la operación, cuidado y manejo del cultivo.