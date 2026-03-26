CSP y Delfina Gómez llevan el “Mundial Social” de futbol a barrios del Edomex

Arranca torneo juvenil en 680 puntos

Esta estrategia acerca el deporte para incentivar la cohesión social y el óptimo desarrollo a través del deporte

Naucalpan, Estado de México.- Durante la Conferencia Matutina de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez arrancó la Jornada Nacional de Futbol para las y los Jóvenes con el Torneo de Cascaritas y Dominadas que inicia de manera simultánea en las 32 entidades con 700 mil jóvenes inscritos de 95 mil equipos.

“Aquí en el Estado de México recibiendo esta jornada con mucho gusto, con mucha alegría sobre todo por nuestros jóvenes, decirles que estamos preparados, que vamos a estar trabajando en más de 680 puntos en los 125 municipios”, informó la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez.

Aseguró que esta jornada, a cargo del Instituto Mexicano de la Juventud (IMJUVE), es el evento más grande del Mundial Social que se celebra en el marco de la Copa Mundial de la FIFA 2026, con el propósito de que, a través de las tradicionales cascaritas de futbol, el deporte llegue a todos los rincones de México, a los barrios y a las colonias, y con ello incentivar la cohesión y hábitos saludables entre la ciudadanía mexiquense para su óptimo desarrollo.

“Le apostamos mucho a los jóvenes, nuestra Presidenta le apuesta mucho a los jóvenes, a las generaciones que van con todo y con todo el ímpetu que pueden tener”, expresó la Mandataria mexiquense ante alumnos de la Preparatoria 24 en Naucalpan.

Por su parte, Gabriela Cuevas Barrón, Representante del Gobierno de México para la organización de la Copa Mundial de la FIFA 2026, y Abraham Carro Toledo, Director General del IMJUVE, reconocieron a la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez como activa promotora del bienestar de las juventudes, a través del deporte, la educación y la salud.

La gobernadora Delfina Gómez Álvarez, en un enlace con la mañanera, arrancó la Jornada Nacional de Futbol para las y los Jóvenes con el Torneo de Cascaritas y Dominadas que inicia de manera simultánea en las 32 entidades con 700 mil jóvenes inscritos de 95 mil equipos.